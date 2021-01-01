مصر ترسل مساعدات طبية إلى ليبيا

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مساعدات طبية

أعلن العميد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية أنه "بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أرسلت مصر مساعدات طبية للأشقاء في دولة ليبيا".

وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى مطار سبها في ليبيا، محملتين بأطنان من المساعدات الطبية "في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في مختلف الظروف".

ومن جانبه أعرب الجانب الليبي عن عميق الشكر والامتنان للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا للوقوف بجانب ليبيا في أوقات المحن والشدائد، مؤكدا "أهمية تلك المساعدات في مساندة قطاع الصحة الليبي في مواجهة التحديات التي يواجهها خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا".

المصدر: مصراوي

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