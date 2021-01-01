موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة



أسعار البنزين الجديدة أسعار البنزين الجديدة

أنهت لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية، اجتماعاتها، الخاصة بأسعار الوقود الجديدة.



وأكد مصدر داخل الهيئة العامة للبترول، أن اللجنة انتهت من قرارها الخاص بأسعار الوقود مرجحة رفعها بقيمة تتراوح 25 قرشا، لافتا إلى أنه تم عرض قرار اللجنة على القيادة السياسية لإقرار الأسعار.



وقال المصدر لـ"فيتو"، أن القيادة السياسية تدرس كافة جوانب قرار اللجنة بالزيادة، موضحا أن الدراسة قد تنتهى برفض أو قبول مقترح اللجنة، لذلك أما يتم رفع الأسعار او تثبيتها وسيتم الاعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة.

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وأوضح المصدر أن هناك عدة عوامل حاكمة وفقا لها تحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود ومنها سعر صرف الدولار و أسعار النفط العالمية خام "برنت" خلال الثلاثة أشهر الماضية، بالإضافة إلى احتساب قيمة النقل والتكرير والأعباء الأخرى.وعن الأسعار الجديدة قال المصدر، إن اللجنة اتجهت في مقترحها إلى رفع أسعار البنزين بنسبة بسيطة قد تبلغ 25 قرشا، وذلك لارتفاع أسعار خام برنت خلال الشهور الماضية، لأول مرة منذ جائحة كورونا، لافتا إلى أن سعر البرميل بدأ فى الارتفاع فبراير الماضى لأول مرة منذ عام، حتى وصل فى منتصف مارس إلى 70 دولار للبرميل الواحد." يناير _ مارس "وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية بخصوص أسعار البنزين والسولار للربع السنوي "يناير، مارس"، حيث تم تثبيت الأسعار.وجاءت أسعار المنتجات البترولية، وذلك بعد تثبيتها للمرة الثالثة كالتالى وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار المنتجات البترولية:بنزين 80 : 6.25بنزين 92 : 7.50بنزين 95 : 8.50سعر بيع السولار : 6.75طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز : 3900يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والمعنية بتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي.أسعار ٢٠٢٠وكان قد شهد عام ٢٠٢٠، تثبيتا لأسعار المنتجات البترولية فى غالبية الوقت وإن تم تخفيضها فى الربع السنوى "ابريل، يونيو"، وذلك لما شهده العالم من جائحة فيروس كورونا المستجد، الذى تسببت فى فرض حظر فى كافة الدول مما أدى إلى انخفاض الطلب على المنتجات البترولية وانخفاض أسعارها."يناير، مارس" تثبيتوفى بداية العام قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت ، سعر بيع منتجات البترولية للربع السنوى " يناير،مارس" وعلى رأسها البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية لتصبح كالتالي بنزين 80 بسعر 6.5 جنيهًا ، وبنزين 92 بسعر 7.75 جنيهًا وبنزين 95 بسعر 8.75 جنيهًا والسولار بسعر 6.75 جنيهًا." ابريل، يونيو" تخفيضوأعلنت الحكومة تخفيض أسعار البنزين بكافة أنواعه للربع السنوى " ابريل، يونيو" وبحسب الاسعار الجديدة التى أقرتها الحكومة انخفض سعر بنزين 80 إلى 6.25 للتر، بدلًا من 6.5 جنيه، و92 إلى 7.50 للتر بدلًا من 7.75 جنيه، و95 إلى 8.5 للتر، بدلًا من 8.75 جنيه.وتم تحديد تلك الأسعار عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود اليوم، وهي المعنية بمراجعة التغيرات العالمية وتعديل الأسعار بشكل دورى كل 3 شهور صعودًا أو هبوطًا فى حدود نسبة 10% من الأسعار السارية، والإبقاء على تثبيتها دون تغيير." يوليو، سبتمبر" تثبيتوقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، بتثبيت الأسعار الحالية في السوق المحلى وذلك للربع "يوليه سبتمبر ".وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 25ر6 جنيه للتر البنزين 80، و50ر7 جنيه للتر البنزين 92، و50ر8 جنيه للتر البنزين 95، و سعر بيع السولار 75. 6 جنيه للتر." اكتوبر، ديسمبر "تثببتو للمرة الثالثة خلال العام قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، بتثبيت الأسعار الحالية في السوق المحلى وذلك للربع "أكتوبر، ديسمبر ".وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة: 25. 6 جنيه للتر البنزين 80، و50. 7 جنيه للتر البنزين 92، و50. 8 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 75. 6 جنيه للتر.