ارتفاع طفيف في الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة طقس ثاني أيام رمضان



ارتفاع طفيف في الحرارة ارتفاع طفيف في الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الأربعاء، ثاني أيام شهر رمضان المعظم، يكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد نهارا.



ويبقى الطقس ثاني أيام رمضان لطيفا على كافة أنحاء الجمهورية ليلا، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء.



وحول درجات الحرارة ثاني أيام رمضان، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 15، السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 16، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 20، شمال الصعيد 29 للعظمى والصغرى 17، جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 20.