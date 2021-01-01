قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك



قمة الأهلي والزمالك قمة الأهلي والزمالك

استقر اتحاد كرة القدم على السماح لـ 100 فرد بحضور مباراة الأهلى والزمالك المقرر إقامتها 18 أبريل الجارى باستاد القاهرة فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن تقسم دعوات الحضور بين المسئولين فى الأهلى والزمالك، بحيث يحصل كل نادى على 50 دعوة للحضور فى المباراة.



وقرر اتحاد الكرة خوض مباراة القمة بين الأهلى والزمالك دون أى حضور جماهيري وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تقام جميع مباريات الدوري بدون حضور الجماهير.

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قال وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، إن لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك سيدار بحكام مصريين.وأكد وجيه أحمد في تصريحات هاتفية لفضائية “ أون تايم سبورتس ”، أنه لم يتم مخاطبة الاتحادات الأجنبية من أجل استقدام حكام أجانب لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.وأشار وجيه إلي إجراء مسحة طبية لطاقمين من الحكام قبل انطلاق لقاء القمة المصري بثلاثة أيام، وأضاف أنه سيتم الإعلان عن أسماء طاقم التحكيم المصري بعد ظهور نتيجة المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.وعلى الجانب الأخر، أعلن الإعلامي سيف زاهر إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية.وغاب الشناوي عن مران الأهلي اليوم؛ استعدادا لمواجهة النصر في بطولة كأس مصر والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد برج العرب.وقال زاهر خلال تقديمه برنامجه عبر قناة أون تايم سبورتس: "أثبتت المسحة التي خضع لها محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إيجابيتها، وغاب عن مران الفريق اليوم، وخضع للعزل المنزلي، من أجل خضوعه لمسحة أخرى".ويخضع محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لمسحة طبية خارج النادي اليوم للتأكد من إصابته بفيروس كورونا.وقال مصدر إن الشناوي تغيب عن حضور المران الرئيسي اليوم باستاد مختار التتش بسبب شعوره ببعض الأعراض الخاصة بكورونا.وتعد إصابة محمد الشناوى بفيروس كورونا ضربة قوية للجهاز الفنى للأهلى قبل مواجهة الزمالك فى ظل الاعتماد على الحارس بشكل كامل فى حماية عرين الأحمر فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها.