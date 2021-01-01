حقائق عن الإنجاب.. هل يؤثر العمر على خصوبتك؟



حقائق عن الإنجاب حقائق عن الإنجاب

لا تدرك العديد من النساء حقائق إنجابية معينة وأن "ساعتهن البيولوجية تدق"، تبرز هذه المفاهيم فقط عندما يخطط الزوجان لحملها . قالت الدكتورة سونيا ماليك ، استشارية الخصوبة :"يجب على المرء أن يضع في اعتباره أن الخصوبة تتسبب في تقدم العمر لكل من الرجال والنساء وفهمها أمر محوري لأنها تساعد في الحمل وصحة الطفل واتخاذ خيارات مستنيرة أثناء الحمل" التلقيح الاصطناعي ، نيودلهي.



كيف يؤثر العمر على خصوبة المرأة مقارنة بالرجل؟





تؤثر خصوبة الرجال والنساء مع تقدم العمر تأثيرًا مختلفًا على أجسامهم. تولد المرأة بعدد معين من البويضات التي تنضب خلال فترة من الزمن فقط ، ولا يمكنها إنتاج المزيد من البويضات. لكن في حالة الرجل ، يمكنه إنتاج الحيوانات المنوية طوال حياته. لذلك ، فإنه يشير إلى أن نافذة صحة الحمل للنساء قصيرة مقارنة بالرجال ، الذين يمكنهم حتى أن يصبحوا أب لطفل في الستينيات والسبعينيات من العمر. لذا ، دعونا نلقي نظرة على الخصوبة في مختلف الفئات العمرية:

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الخصوبة في العشرينات من العمر:وفقًا للخبراء ، هذه هي الفئة العمرية المثالية للمرأة لحمل صحي . هذا هو العمر الذي تكون فيه المرأة أكثر خصوبة. الفرق في الخصوبة في أوائل العشرينات وأواخر العشرينات يكاد يكون ضئيلًا.بعض المزايا العظيمة للحمل خلال هذه الفئة العمرية هي:* والبيض لديهم احتمالات اقل من تحمل تشوهات وراثية، فإن فرص طفلك وجود أي اضطرابات وراثية مثل متلازمة داون، الثلاسيميا، وما إلى ذلك هو الحد الأدنى* خطر الإجهاض يضع سوى 10 في المائة* أقل من المرجح أنه سيكون لديك ل طفل خديج أو طفل بوزن منخفض عند الولادة* حتى الأم لديها مخاطر أقل من أي مضاعفات صحية مثل سكري الحمل أو ارتفاع ضغط الدم.بعض المزايا العظيمة للحمل خلال هذه الفئة العمرية هي:* والبيض لديهم احتمالات اقل من تحمل تشوهات وراثية، فإن فرص طفلك وجود أيمساوئ هذه المرحلةفي الحمل الأول ، يزداد خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج ، وهي إحدى مضاعفات الحمل.* إذا كنت تعانين من متلازمة تكيس المبايض أو الأورام الليفية الرحمية أو أي حالة طبية أساسية ، فإن تحقيق الحمل أمر معقد.* "إذا تم تشخيص العقم عند الرجل على الإطلاق ، فكل ذلك بسبب خيارات أسلوب حياته التي تؤدي إلى السمنة وارتفاع ضغط الدم وتقلص أي عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي ومرض السكري. يمكن عكس ذلك في حالة الرجال عن طريق تغيير خيارات نمط الحياة. قال الدكتور مالك: "العدوى المنقولة جنسياً لدى الرجال تؤثر على حركة وتركيز الحيوانات المنوية".الخصوبة في الثلاثينيات من العمرإذا أرادت امرأة الحمل في هذه المرحلة من حياتها ، فإن فرص الحمل تتراوح بين 15 و 20 بالمائة كل شهر بشرط ألا يكون لديها أي ظروف صحية أساسية. أكدت دراسة أن النساء في الثلاثينيات لديهن فرص 30 في المائة للحمل في أول محاولة لهن. لكن الخصوبة تميل إلى الانخفاض عندما تصل المرأة إلى 35 بسبب انخفاض جودة وكمية البويضات. حتى فرص الحمل بشكل طبيعي بعد سن الخامسة والثلاثين ضئيلة أيضًا. زيادة مستوى من بصيلات -stimulating هرمون في جسد المرأة يجعلها أكثر عرضة إلى وجود توأمين أو ثلاثة توائم.مخاطر الحمل في الثلاثينيات هي:ارتفاع معدلاتالولادة القيصرية ، زيادة فرص حدوث مشكلات وراثية عند الأطفال حديثي الولادة ،زيادة معدلات الإجهاض والإملاص ،ارتفاع مخاطر الحمل خارج الرحمالخصوبة في الأربعينيات من العمر وما بعدها:في حالة المرأة ، ليس من المستحيل الإنجاب في هذا العمر ، لكن يجب على المرء أن ينتبه إلى حقيقة أنه خلال كل دورة تبويض ، ينخفض ​​معدل الحمل إلى 5 في المائة بين 40 و 44 ، بينما بعد 45 ، ينخفض ​​إلى 1 في المائة. وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، فإن نصف النساء في جميع أنحاء العالم يخضعن لمشاكل الخصوبة في الأربعينيات. تظل عوامل الخطر المتعلقة بالحمل كما هي في الثلاثينيات من العمر. نظرًا لوجود عوامل خطر متضمنة ، ليس هناك ما يضمن أن الأنثى يمكنها الحمل بالتأكيد. حتى خصوبة الرجل تنخفض أيضًا في هذه الفئة العمرية مع انخفاض عدد الحيوانات المنوية وحجم السائل المنوي أيضًا. لكن لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن الأمل ويستشير خبير الخصوبة في الوقت المناسب.في النهاية ، الوقت المثالي للحمل هو عندما تشعر أنه الوقت المناسب لك. لا بأس تمامًا إذا كنت تريد أن تشعر بمزيد من الثقة في حياتك المهنية وأموالك لتبدأ في بناء أسرتك. إذا اخترت الانتظار ، فاستشر طبيبك أو أخصائي الخصوبة للتأكد من عدم وجود مشكلات صحية مفاجئة بمجرد أن تكون مستعدًا. لن يساعدك خبير الخصوبة في معرفة احتياطي المبيض فحسب ، بل يمكنه أيضًا اقتراح طرق ووسائل للحفاظ على خصوبتك حتى تكوني جاهزة لتصبح أماً.