أبرزها التعب مع أقل مجهود.. علامات غير متوقعة لنقص اليود



علامات غير متوقعة لنقص اليود علامات غير متوقعة لنقص اليود

يعد اليود ضروري لحياتنا ، لأنه المكون الأساسي اللازم لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية. أجسامنا غير قادرة على إنتاجها بنفسها ، ولهذا السبب علينا أن نستهلك الأطعمة الغنية باليود



وفقا لموقع برايت سايد تعد أبرز الاطعمة الغنية باليود هى الأعشاب البحرية، والخوخ، والبيض، ومنتجات الألبان



يمكن أن يؤدي نقص اليود إلى العديد من الأعراض غير المريحة وعندما تُترك دون علاج ، يمكن أن تكون سببًا لأمراض أكثر خطورة ، مثل السرطان أو قصور القلب .

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إليك وفقا أكثر علامات نقص اليود شيوعًا- مشاكل الشعر والجلديمكن أن يشير تساقط الشعر الشديد والجلد الجاف المصاب بالحكة إلى أنك بحاجة إلى اليود فإنه يساعد على تنظيم مستوى رطوبة البشرة، ويحفز التئام الجروح والندوب، وحتى يبطئ تكوين التجاعيد.يعتبر هذا العنصر أيضًا وسيلة رائعة للشعر الطويل واللامع. السر يكمن في قدرته على دعم تجديد بصيلات الشعر وحمايته من العدوى.-حساسية البردالشعور دائما بالبرودة مؤشر لنقص اليود قد تعاني من نقص اليود لأنه يؤدي إلى تباطؤ معدل الأيض. نتيجة لذلك ، تنتج أجسامنا طاقة أقل مما يمنحنا هذا الدفء المرغوب.- زيادة غير متوقعة في الوزنلن يكون التمثيل الغذائي البطيء أمرًا غير مرغوب فيه يجب الانتباه أيضا إلى أن نقص اليود يتسبب في حرق أجسامنا لسعرات حرارية أقل من المعتادالتعب والضعفأظهرت الدراسات أن حوالي 88٪ من الأشخاص الذين يعانون من انخفاض هرمونات الغدة الدرقية يعانون من هذه المشكلة.إذا رأيت أن الأشياء التي اعتدت القيام بها من قبل مرهقة الآن ، لكنك تحصل على قسط كافٍ من النوم ولا تميل إلى إرهاق نفسك ، فقد يكون نقص اليود هو مشكلتكمشاكل التعلمنقص اليود يمكن أن يجعل تعلم وتذكر الأشياء أصعب علاوة على ذلك ، يؤثر التمثيل الغذائي البطيء أيضًا على قدرة الدماغ على معالجة المعلومات والاستجابة لها بشكل فعال.