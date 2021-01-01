اكتشف اعراض سرطان الفم وأهم أنواعه



اكتشف اعراض سرطان الفم اكتشف اعراض سرطان الفم

معرفة اعراض سرطان الفم بشكل مسبق تساعد كثيرا فى سرعة اكتشاف المرض وبالتالى التمكن من علاجه مبكرا وسرعة الشفاء منه، كما تساعد الدراية بـ اعراض سرطان الفم بتجنب حدوث خسائر أو مضاعفات كبيرة.







ونرصد لكم فيما يلى أهم اعراض سرطان الفم وأبرز انوعه وفقا لما جاء فى موقع “ nhs ”.

قد يعجبك أيضا...

اعراض سرطان الفممن اعراض سرطان الفم الرئيسية ظهور تقرحات في الفم تكون مؤلمة ولا تلتئم خلال عدة أسابيعكتل غير مبررة ومستمرة في الفم أو الرقبة لا تزولأسنان أو تجاويف غير مفسرة لا تلتئم بعد القلعخدر مستمر غير مبرر أو شعور غريب على الشفة أو اللسانفي بعض الأحيان ، بقع بيضاء أو حمراء على بطانة الفم أو اللسان يمكن أن تكون هذه علامات مبكرة للسرطان ، لذلك يجب فحصها أيضًاالتغييرات في الكلام ، مثل اللثغةراجع الطبيب أو طبيب أسنان إذا لم تتحسن هذه الأعراض في غضون 3 أسابيع ، خاصة إذا كنت تشرب أو تدخن.أنواع سرطان الفميصنف سرطان الفم حسب نوع الخلية التي يبدأ السرطان بالنمو فيها، وسرطان الخلايا الحرشفية هو أكثر أنواع سرطان الفم شيوعًا ، حيث يمثل 9 من كل 10 حالات، وتوجد الخلايا الحرشفية في العديد من مناطق الجسم ، بما في ذلك داخل الفم والجلد.تشمل الأنواع الأقل شيوعًا من سرطان الفم ما يلي:السرطانات الغدية ، وهي سرطانات تتطور داخل الغدد اللعابيةالساركوما ، الذي ينمو من تشوهات في العظام أو الغضاريف أو العضلات أو الأنسجة الأخرى.الورم الميلانيني الخبيث الفموي ، حيث يبدأ السرطان في الخلايا التي تنتج صبغة الجلد أو لونه (الخلايا الصباغية) تظهر هذه على شكل تورمات مظلمة للغاية ومرقطة تنزف غالبًاسرطان الغدد الليمفاوية ، الذي ينمو من الخلايا الموجودة عادة في الغدد الليمفاوية ، ولكن يمكن أن تنمو أيضًا في الفم.