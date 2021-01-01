اكتشف اعراض سرطان الفم وأهم أنواعه

اكتشف اعراض سرطان الفم
معرفة اعراض سرطان الفم بشكل مسبق تساعد كثيرا فى سرعة اكتشاف المرض وبالتالى التمكن من علاجه مبكرا وسرعة الشفاء منه، كما تساعد الدراية بـ اعراض سرطان الفم بتجنب حدوث خسائر أو مضاعفات كبيرة.
ونرصد لكم فيما يلى أهم اعراض سرطان الفم وأبرز انوعه وفقا لما جاء فى موقع “ nhs ”.
اعراض سرطان الفم
من اعراض سرطان الفم الرئيسية ظهور تقرحات في الفم تكون مؤلمة ولا تلتئم خلال عدة أسابيع
كتل غير مبررة ومستمرة في الفم أو الرقبة لا تزول
أسنان أو تجاويف غير مفسرة لا تلتئم بعد القلع
خدر مستمر غير مبرر أو شعور غريب على الشفة أو اللسان
في بعض الأحيان ، بقع بيضاء أو حمراء على بطانة الفم أو اللسان يمكن أن تكون هذه علامات مبكرة للسرطان ، لذلك يجب فحصها أيضًا
التغييرات في الكلام ، مثل اللثغة
راجع الطبيب أو طبيب أسنان إذا لم تتحسن هذه الأعراض في غضون 3 أسابيع ، خاصة إذا كنت تشرب أو تدخن.
أنواع سرطان الفم
يصنف سرطان الفم حسب نوع الخلية التي يبدأ السرطان بالنمو فيها، وسرطان الخلايا الحرشفية هو أكثر أنواع سرطان الفم شيوعًا ، حيث يمثل 9 من كل 10 حالات، وتوجد الخلايا الحرشفية في العديد من مناطق الجسم ، بما في ذلك داخل الفم والجلد.
تشمل الأنواع الأقل شيوعًا من سرطان الفم ما يلي:
السرطانات الغدية ، وهي سرطانات تتطور داخل الغدد اللعابية
الساركوما ، الذي ينمو من تشوهات في العظام أو الغضاريف أو العضلات أو الأنسجة الأخرى.
الورم الميلانيني الخبيث الفموي ، حيث يبدأ السرطان في الخلايا التي تنتج صبغة الجلد أو لونه (الخلايا الصباغية) تظهر هذه على شكل تورمات مظلمة للغاية ومرقطة تنزف غالبًا
سرطان الغدد الليمفاوية ، الذي ينمو من الخلايا الموجودة عادة في الغدد الليمفاوية ، ولكن يمكن أن تنمو أيضًا في الفم.
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