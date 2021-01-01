علاج طبيعي لفقرات الظهر.. تمارين منزلية وأجهزة فعالة



علاج طبيعي لفقرات الظهر علاج طبيعي لفقرات الظهر

علاج طبيعي لـ فقرات الظهر بعد نوبة من آلام استمرت ما بين أسبوعين وستة أسابيع ، أو إذا كان هناك تكرار متكرر لآلام أسفل الظهر ، فغالبًا ما يوصى بالعلاج الطبيعي.



يفكر بعض المتخصصين في العمود الفقري في علاج طبيعي لفقرات الظهر ، خاصةً إذا كان الألم شديدًا





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ولكن هناك العديد من طرق العلاج لفقرات الظهر منها اجهزة العلاج الطبيعي والتمارين .١-اجهزة العلاج الطبيعي لفقرات الظهرقد توفر بعض مراكز العلاج الطبيعي أيضًا العلاج الطبيعي المائي (المائي) . يدعم الماء الجسم ويقلل من تأثير الجاذبية ، مما يسهل على المرضى بدء برنامج تمرين وهو افضل من استخدام اجهزة العلاج الطبيعي لفقرات الظهر.يمكن أن يكون العلاج المائي مفيدًا جدًا للمرضى المسنين والمرضى المعاقين الذين قد لا يمتلكون القوة للقيام ببعض التمارين خارج حوض السباحة المائي.قد يشمل جانب آخر من برنامج العلاج الطبيعي الجر القطني.مع الجر القطني ، يستلقي المريض على ظهره ويتم تثبيته على طاولة خاصة وهي احدي اجهزة العلاج الطبيعي لفقرات الظهر بواسطة كابل يأتي من طرف قدم الطاولة الذي يتم توصيله بحزام تم وضعه حول فخذي المريض.يتم توصيل الكبل بالأوزان الموجودة في نهاية سفح الطاولة والتي توفر قوة سحب مستمرة ولطيفة على الوركين باتجاه الطرف السفلي للطاولة.الهدف من الجر هو تفريغ مساحة القرص والعضلات في العمود الفقري القطني. يُعتقد أن هذا التفريغ يوفر فترة تعافي تسمح للعضلات بالراحة وتخفيف الضغط عن مساحة القرص.و تعتبر الأبحاث حول فعالية الجر مثيرة للجدل ، حيث أظهرت بعض الدراسات أنها تضيف قيمة وأظهرت دراسات أخرى أنها قليلة القيمة أو معدومة للمرضى الذين يعانون من آلام أسفل الظهر.٢- تمارين العلاج الطبيعي لفقرات الظهرالعلاج الطبيعي النشط (التمرين) ضروري أيضًا لإعادة تأهيل العمود الفقري.بشكل عام ، يجب على كل فرد عانى من آلام أسفل الظهر تقريبًا أن يلجأ لتمارين العلاج الطبيعي لفقرات الظهر ويقوم بشد عضلات أوتار الركبة مرة أو مرتين يوميًا. لا تستغرق إطالة أوتار الركبة البسيطة وقتًا طويلاً ، على الرغم من صعوبة تذكرها ، خاصةً إذا كان هناك ألم بسيط أو بدون ألم.لذلك ، من الأفضل أداء تمارين شد أوتار الركبة في نفس الوقت كل يوم بحيث تصبح جزءًا من الروتين اليومي للشخص. هناك العديد من تمارين الإطالة التي يمكن القيام بها للتخفيف من آلام أسفل الظهر.لتقوية عضلات الظهر ، يجب إجراء 15 إلى 20 دقيقة من التثبيت الديناميكي للفقرات القطنية أو غيرها من التمارين الموصوفة كل يوم من تمارين العلاج الطبيعي لفقرات الظهر وتقوية العضلات الأساسية مهمة أيضًا في علاج آلام أسفل الظهر. من المهم إجراء التمارين بشكل صحيح لمعرفة الفوائد ، لذلك من الأفضل تعلمها بمساعدة معالج طبيعي أو غيره من المتخصصين الصحيين المؤهلين.العلاج الطبيعي لألام فقرات الظهرتمارين أسفل الظهر (تمديدات مفرطة) ، والتي يمكن إجراؤها على الآلات أو ببساطة عن طريق الاستلقاء على المعدة ورفع الصدر ببطء عن الأرض.يستخدم هذا التمرين في العلاج الطبيعي لآلام فقرات الظهر وعضلات أسفل الظهر لإطالة العمود الفقري بشكل مفرط"الصباح الجيد"هو أيضًا تمرين لتقوية عضلات أسفل الظهر ومن العلاج الطبيعي لألام فقرات الظهر ويتطلب هذا التمرين من المريض الوقوف مع ساقيه مستقيمة وعرض الكتفين ، مع عصا مكنسة أو قضيب ثقيل على الكتفين. ثم ينحني المريض ببطء للأمام حتى يصبح الوجه موازيًا للأرض ثم يرتفع مرة أخرى. تشبه إلى حد كبير الانحناء فقط للمس أصابع القدم باستثناء وجود وزن على الكتفين.