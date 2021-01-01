للسحور.. طريقة عمل التوست المقلي بالبيض

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التوست المقلي بالبيض

لا غنى عن وجبة السحور في شهر رمضان خاصة أنها وجبة أساسية، واليكم طريقة عمل التوست المقلي بالبيض للسحور في المنزل وبأقل تكلفة للتجديد في وجبة السحور.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل التوست المقلي بالبيض، والتي تعد طريقة شهية ومميزة لعمل البيض وتختلف على الوصفات التقليدية لعمل البيض.


طريقة عمل التوست المقلي بالبيض



مقادير طريقة عمل التوست المقلي بالبيض

- توست : 4 شرائح
- البيض : 3 حبات
- جبن الشيدر : نصف كوب (مبشور)
- ملح : ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة
- الزبدة : ملعقة كبيرة

طريقة عمل التوست المقلي بالبيض
1- اخفقي البيض مع الملح والفلفل الأسود في طبق.
2- سخني الزيت والزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة.
3- اغمسي شرائح التوست في البيض، واقليها في المقلاة على الجهتين.
4- ضعي التوست في طبق وزعي الجبن المبشور فوقه وهو ساخن حتى يذوب وقدميه ساخنًا.

المصدر: elbalad

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