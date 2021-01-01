حشوات سمبوسك بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي



حشوات سمبوسك حشوات سمبوسك

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل حشوات سمبوسك، بمذاق لا يقاوم وشكل شهي ولذيذ ومغذي ومفيد لعشاق السمبوسك فى رمضان.



مقادير حشوات سمبوسك





العجينة

3 كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف كوب زيت

3 بيضة

رشة ملح

رشة سكر

ماء دافئ للعجن

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