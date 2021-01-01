بديل للمكياج.. 5 ماسكات أفوكادو منزلية سهلة وفعالة



ماسك الأفوكادو ماسك الأفوكادو

تشعر أغلب السيدات بالبشرة الباهتة فى رمضان، وذلك لعدم وضعها المكياج أثناء نهار رمضان، لذلك كشف موقع هيلثي لاين عن أفضل ٥ ماسكات أفوكادو منزلية سهلة وفعالة.



1. قناع الشوفان والأفوكادو لتقشير لطيف





تقشير الجلد مهم جدًا لإزالة طبقة الجلد الميت العلوي.

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طرق التحضير:اخلطي الشوفان والأفوكادو في وعاء.ارتدي رباط شعر واغسلي وجهك بمنظف.الآن ضعي قناع الشوفان والأفوكادو وانتظري لمدة 15 دقيقة.الآن رش الوجه بالماء وابدأ بتدليك الوجه بحركة دائرية.افعل هذا الآن لمدة 5 إلى 10 دقائق.ثم اغسلي وجهك بالماء.وضعي مرطب مرة في الأسبوع.2. قناع وجه المشمش والأفوكادو للبشرة الحساسةإنها لطيفة جدًا على الجلد وتزيل بشكل فعال التلوث والأوساخ وطبقة الجلد الميتة.طرق التحضير:اغرف الأفوكادو الناضج في وعاء الخلاط.ثم أخرج البذور من المشمش وأضف اللحم إلى الوعاء.الآن امزجها لعمل عجينة.ثم ضعي المعجون على الجلد واتركيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.ثم اغسله بالماء الدافئ.ضعه مرة واحدة في الأسبوع.3. قناع الوجه بالعسل والأفوكادو للبشرة الجافةطرق التحضير:اخلطي العسل العضوي مع الأفوكادو في وعاء.ثم ضعيه على الوجه وانتظري لمدة 20 دقيقة.ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر واستخدمي منشفة لتجفيف وجهك.4. قناع الشاي الأخضر وطين الأفوكادو للبشرة الدهنيةيساعد الشاي الأخضر وماسك طين الأفوكادو في السيطرة على الدهون الزائدة في الجلد.طرق التحضير:امزج طين الشاي الأخضر مع الأفوكادو في وعاء.ضعيه على الوجه وانتظري لمدة 20 دقيقةاغسليها بالماء البارد ثم استخدمي منشفة نظيفة لتجفيف بشرتك.ضعي الآن مرطبًا مائيًا.افعل هذا كل يوم.5. قناع الوجه بزيت الزيتونيساعد زيت شجرة الشاي والأفوكادو في إزالة السموم من الجلد.طرق التحضير:امزج ملعقتين كبيرتين من زيت شجرة الشاي المخفف مع الأفوكادوضعيه على وجهك وانتظري لمدة 10 دقائق.ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.الآن استخدم منشفة نظيفة لتجفيف الجلد.