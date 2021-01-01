طريقة عمل فول بالزيت الحار بشكل مشبع



طريقة عمل فول بالزيت الحار طريقة عمل فول بالزيت الحار

تقدم الشيف غادة جميل طريقة عمل فول بالزيت الحار بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومشبع للسحور اليوم استعدادا لصيام الشهر الأول فى رمضان.





مقادير فول بالزيت الحار



فول مدمس.

زيت حار.

طحينة.

كمون.

عصير ليمون فريش.

ملح وفلفل.

خبز بلدي للتقديم.



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طريقة تحضير فول بالزيت الحار* تخلط جميع المكونات في الكبة.* ثم ترفع على النار حتى تمام التجانس.* ويقدم ساخنا.وقدمت الدكتورة سهام سوقية، خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فوائد الفول المدمس.وجاءت أهم فوائد الفول المدمس كالتالي:- حل مشكلة الإمساك.- جيد لمرضى السكر.- جيد لمرضى نقص الحديد.- يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع.- يقاوم التعب ويمنح الطاقة.- يساهم في تعزيز مناعة الجسم.- وجبة صحية مناسبة للرياضيين.- وجبة صحية لمتبعي الحميات.طريقة عمل فول مدمس لـ أميرة شنبمقادير فول مدمس:فول ناشف منقوع كمون أرز.عدس أصفر.طماطم.بصل ثوم.صلصة طماطم.عصير ليمون.فول مدمس.كزبرة ناشفة.طماطم مبشورة.ملح فلفل.ثوم مفروم.كمون.زيت.عصير ليمون.جرجير.جبنة بيضاء.طماطم شيري.عيش بلدي.زيتون .ليمون صحيح.طريقة عمل الفول المدمس* قطعي البصل والطماطم والثوم وضعيهم في الدماسة.* ضيفى اليهم الصلصة ثم الكمون والأرز والعدس.* ضيفى السكر ثم الفول المنقوع مع عصير الليمون.* ضيفى القليل من الماء واتركيه على النار حتى تتجانس المكونات على نار مرتفعة.* اخفضى درجة الحرارة ثم ضيفى الكركم واتركيه لمدة 4 إلى 5 ساعات حتى ينضج الفول تماما.* بعد الانتهاء من عملية التدميس ارفعي الفول مع زيت و ثوم وملح وفلفل على النار.* أضيفي الكمون والكزبرة والسكر والطماطم المبشورة.* أضيفي الطحينة ويقلب على النار ثم ضيفى عصير الليمون ويرفع.* يقدم الفول مع السلطة والعيش والجبنة بالهنا.