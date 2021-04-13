سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 13-4-2021

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سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 13-4-2021

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 13-4-2021، بعد أن فقد قرشين اثنين من قيمته أمس الاثنين، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بمصر

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الاول،الأهلي المصري،مصر، الاسكندرية، العقاري المصري العربي.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك “ التجاري وفا إيجيبت، العربي، المصرف العربي الدوليِAIB، الأهلي اليوناني،مصر إيران للتنمية”

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك “ التجاري الدوليCIB،بلوم، قطر الوطني الاهليQNB،قناة السويس، المشرق،البركة الاسلامي، الاهلي المتحد، المصري لتنمية الصادرات،العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، التعمير والاسكان،عودة،الكويت الوطنيNBK،المصري الخليجي،التنمية الصناعية، المصرف المتحد”.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في ابوظبي الاسلامي.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك “ الاستثمار العربي، HSBC، كريدي أجريكول،الأهلي الكويتي،ABC، سايب”.


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنكي الامارات دبي الوطني، القاهرة".

وبلغ أعلي سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك فيصل مسجلا 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

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