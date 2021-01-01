

أبرزها كودياك.. سكودا تصنع 750 ألف سيارة في روسيا أبرزها كودياك.. سكودا تصنع 750 ألف سيارة في روسيا

تعد روسيا سوقًا رئيسية لشركة سكودا أوتو، وقد أعلنت العلامة التشيكية التي تملكها مجموعة فولكس فاجن الألمانية أنها صنعت في روسيا منذ بدايتها عام 2009 مجموعه 750 ألف سيارة، أبرزها هي السيارة كودياك، التي تنتمي إلى فئة SUV، والتي تحظى بشعبية كبيرة في روسيا.



وفي عام 2020 وحده، تمكنت سكودا من زيادة حصتها في السوق إلى 6.8%، مع عمليات تسليم سنوية لأكثر من 94 ألف سيارة. وتعد روسيا الآن ثالث أكبر سوق مبيعات لسكودا، التي وُجدت في السوق الروسية منذ عام 2009، وقد بدأت مع الجيل الثاني من أوكتافيا في مصنع جالوجا، الذي ينتج الآن نموذجًا واحدًا من سكودا هو السيارة سكودا رابيد، التي تم تحديثها في مايو 2020.



وفي عام 2012 بدأ المصنع المخصص في نيجني نوفجورود في الإنتاج حسب الطلب، ويتم فيه تجميع السيارة سكودا كاروك، ويتضمن ذلك التجميع الكامل لمكونات السيارة، بما في ذلك تجميع الهيكل وطلاء السيارة، ويتم بناء السيارة كودياك أيضًا في المصنع نفسه.

قد يعجبك أيضا...

وفي سبتمبر 2019 وصل عدد الوحدات التي أنتجها المصنع من كودياك إلى 250 ألف وحدة، وفي عام 2020 وحده سلمت الشركة 131.600 كودياك للعملاء في جميع أنحاء العالم، وهو ما يجعلها –بعد أوكتافيا وكاروك، واحدة من أكثر سيارات سكودا مبيعًا.