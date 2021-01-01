إنتاج «ألفا روميو تونالي» العام المُقبل

آخر الأخبارأخبار السيارات › إنتاج «ألفا روميو تونالي» العام المُقبل

صورة الخبر: إنتاج «ألفا روميو تونالي» العام المُقبل
إنتاج «ألفا روميو تونالي» العام المُقبل

لن تدخل ألفا روميو تونالي الإنتاج حتى الشهور الأولى من عام 2022، حيث تم تأجيل إطلاقها المخطط له في وقت لاحق من العام الجارِ لعدة أشهر.



يشير تقرير صادر عن أخبار السيارات في أوروبا إلى أن التأخير هو نتيجة الرئيس التنفيذي الجديد الذي يطالب بأداء أفضل من إصدار السيارة الهجيني من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة الجديدة.



تم تعيين الفرنسي مسؤولاً عن العلامة التجارية في يناير من هذا العام بعد اندماج الشركة الأم فيات كرايسلر أوتومبيلز (FCA) مع مجموعة PSA، مما أدى إلى إنشاء ستلانتيس الجديدة متعددة الجنسيات.



كان في السابق رئيسًا لشركة بيجو وكان له الفضل في نقل الشركة المصنعة من شبه الإفلاس إلى منصب مربح للغاية.


تم الكشف عن السيارة للمرة الأولى في معرض سيارات جنيف عام 2019، وتسربت صور لنموذج جاهز للإنتاج في أكتوبر من هذا العام.



تونالي تأتي بمحرك بنزين وآخر كهربائي بقوة 237 حصان ونطاق 30 ميل


سيستخدم نفس النظام الأساسي مثل منصة جيب كومباس. تعمل المتغيرات الهجينة القابلة للتوصيل للطرق الوعرة بمحرك بنزين توربو سعة 1.3 لتر ومحرك كهربائي، مع مخرجات متوفرة تبلغ 187 حصانًا و 237 حصانًا. باستخدام بطارية 11.4 كيلو وات في الساعة، يصل نطاق القيادة الكهربائية فقط إلى 30 ميلاً.



قالت ألفا روميو: “نحن نرفع مستوى الكهرباء”. “سيكون تونالي أول مَعلم في مستقبل ألفا روميو، ونريد أن نكون في السوق مع أحدث العروض الكهربائية، والاستفادة من تقنية ستلانتيس ودرايتها. تعمل فرقنا في بوميجليانو بقوة على تحديث خط الإنتاج “.



تونالي أول سيارة جديدة لألفا روميو منذ 5 سنوات


جوليا الصالون و ستلفيو SUV هما السيارتان الوحيدتان اللتان تصنعهما ألفا روميو في الوقت الحاضر بعد استبعاد جوليتا هاتشباك من تشكيلة العام الماضي.



ستصبح ألف روميو تونالي أول سيارة جديدة للشركة منذ إطلاق ستلفيو في عام 2016. دخلت ألفا روميو جوليا الإنتاج قبل نحو عام.

المصدر: Egypt automotive

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إنتاج «ألفا روميو تونالي» العام المُقبل

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
57804

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager