

إنتاج «ألفا روميو تونالي» العام المُقبل إنتاج «ألفا روميو تونالي» العام المُقبل

لن تدخل ألفا روميو تونالي الإنتاج حتى الشهور الأولى من عام 2022، حيث تم تأجيل إطلاقها المخطط له في وقت لاحق من العام الجارِ لعدة أشهر.







يشير تقرير صادر عن أخبار السيارات في أوروبا إلى أن التأخير هو نتيجة الرئيس التنفيذي الجديد الذي يطالب بأداء أفضل من إصدار السيارة الهجيني من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة الجديدة.

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تم تعيين الفرنسي مسؤولاً عن العلامة التجارية في يناير من هذا العام بعد اندماج الشركة الأم فيات كرايسلر أوتومبيلز (FCA) مع مجموعة PSA، مما أدى إلى إنشاء ستلانتيس الجديدة متعددة الجنسيات.كان في السابق رئيسًا لشركة بيجو وكان له الفضل في نقل الشركة المصنعة من شبه الإفلاس إلى منصب مربح للغاية.تم الكشف عن السيارة للمرة الأولى في معرض سيارات جنيف عام 2019، وتسربت صور لنموذج جاهز للإنتاج في أكتوبر من هذا العام.تونالي تأتي بمحرك بنزين وآخر كهربائي بقوة 237 حصان ونطاق 30 ميلسيستخدم نفس النظام الأساسي مثل منصة جيب كومباس. تعمل المتغيرات الهجينة القابلة للتوصيل للطرق الوعرة بمحرك بنزين توربو سعة 1.3 لتر ومحرك كهربائي، مع مخرجات متوفرة تبلغ 187 حصانًا و 237 حصانًا. باستخدام بطارية 11.4 كيلو وات في الساعة، يصل نطاق القيادة الكهربائية فقط إلى 30 ميلاً.قالت ألفا روميو: “نحن نرفع مستوى الكهرباء”. “سيكون تونالي أول مَعلم في مستقبل ألفا روميو، ونريد أن نكون في السوق مع أحدث العروض الكهربائية، والاستفادة من تقنية ستلانتيس ودرايتها. تعمل فرقنا في بوميجليانو بقوة على تحديث خط الإنتاج “.تونالي أول سيارة جديدة لألفا روميو منذ 5 سنواتجوليا الصالون و ستلفيو SUV هما السيارتان الوحيدتان اللتان تصنعهما ألفا روميو في الوقت الحاضر بعد استبعاد جوليتا هاتشباك من تشكيلة العام الماضي.ستصبح ألف روميو تونالي أول سيارة جديدة للشركة منذ إطلاق ستلفيو في عام 2016. دخلت ألفا روميو جوليا الإنتاج قبل نحو عام.