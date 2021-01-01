

قريبا.. 12 موديل جديد سيتم توفيرهم بمبادرة الإحلال بأسعار أقل من السوق قريبا.. 12 موديل جديد سيتم توفيرهم بمبادرة الإحلال بأسعار أقل من السوق

بشكل رسمي تم الإعلان مؤخرا عن توفير مبادرة إحلال السيارات لعدد 12 موديل جديد خلال الفترة القادمة، حيث كانت المفاجأة أن هذه الموديلات سيتم تقديمها داخل المبادرة فقط بأسعار تقل عن أسعار هذه الموديلات في سوق السيارات المصري.



وتم التأكد من هذا الخبر من خلال حديث السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خلال الاحتفال بتسليم أول دفعة من السيارات الجديدة للمشاركين في مبادرة الإحلال، حيث أكدت الوزيرة أيضا أن هذه الموديلات ستقدمها للمبادرة 9 شركات للسيارات في مصر وهم من الشركات المصنعة محليا للسيارات، وذلك بهدف توطيد هذه الصناعة في مصر.



وجاء هذا القرار بطرح الموديلات الجديدة من أجل توفير فرص أكثر للمشاركين في المبادرة لاختيار سياراتهم الجديدة، حيث تم التأكيد أيضا من خلال حديث الوزيرة أن هذه الموديلات ستضم سيارات تاكسي وملاكي بأسعار أقل من السوق.