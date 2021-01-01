

تعرف على أسعار بروتون إكسورا 2021 في السوق المصري تعرف على أسعار بروتون إكسورا 2021 في السوق المصري

تعتبر بروتون إكسورا واحدة من أهم السيارات التي تقدمها بروتون مصر في السوق المحلي، وذلك لأنها السيارة الوحيدة من فئة MPV متعددة الأغراض بين سيارات الشركة، وتقدم شركة أوتو جروب القصراوي باعتبارها وكيل سيارات بروتون الماليزية في مصر موديل 2021 من هذه السيارة بفئتين أسعارهما كالتالي:



- فئة أولى بسعر 245 ألف جنيه.



- فئة ثانية بسعر 270 ألف جنيه.

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جدير بالذكر أن بروتون إكسورا تضم 7 مقاعد بمقصورتها الداخلية، كما تحمل السيارة محرك 4 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1600 سي سي وبقوة 140 حصان و205 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وبهذه المواصفات تستطيع السيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 12.9 ثانية، وبسرعة قصوى 185 كم/ساعة، كما يبلغ متوسط استهلاك محركها 7.8 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.وتشمل التجهيزات المتاحة مع هذا الموديل التجهيزات التالي:فئة أولى:- عدد 2 وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- إنذار ضد السرقة.- عجلة قيادة بمؤازرة كهربائية.- تكييف هواء.- زجاج كهربائي.- مرايات كهربائية.- راديو ومنافذ USB ومشغل CD وMP3 وبلوتوث.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- شاشة معلومات وكمبيوتر رحلات.- سنسور ركن خلفي.فئة ثانية:تضم التجهيزات السابقة مضافا إليها:- نظام الثبات الإلكتروني ESC.- مثبت سرعة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- عجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بالجلد.- مصابيح ضبابية أمامية.- فرش داخلي من الجلد والقماش.- كاميرا خلفية.- سبويلر خلفي.