غبور تضع مبادرة السيارات في أزمة.. تفاصيل

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غبور تضع مبادرة السيارات في أزمة.. تفاصيل

اعتذرت مجموعه «جى بى غبور » وكلاء سيارات «هيونداى، وجيلى»، وغيرها من العلامات التجارية، عن قدرتها على تلبية كافة الطلبات الخاصة بموديلات العلامة الكوروية، والمشاركة في مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك فقا لما اعلنتة المجموعة.

وكشفت مجموعة غبور أوتو وكيل هيونداي في مصر، عن تفاصيل تأثر شركة هيونداي العالمية بأزمة نقص وحدة التحكم الإلكتروني ECU،

مؤكدة أن شركة هيونداي تعمل على حل المشكلة في اقرب وقت ممكن.


ونشرت الشركة بيان على الصفحة الرسمية للمبادرة، قالت فيه أن أزمة نقص المكونات التى تشهدها صناعة السيارات حاليًا أثرت بالسلب على معدلات تجميع بعض الموديلات فى مصر.

نقص وحدة التحكم الاليكتروني ECU .. السبب الرئيسى


أشارت الشركة، إلى إن «هيونداي العالمية» تواجه حاليًا أزمة فى نقص وحدة التحكم الاليكتروني ECU، الأمر الذى أثر بالسلب على بعض سيارات العلامة التجارية المجمعة فى مصر.

كما أكدت شركة «جي بي غبور» على أنها ستعمل على حل المشكلة فى أقرب وقت ممكن.


المصدر: Egypt automotive

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