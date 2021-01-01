اعتذرت مجموعه «جى بى غبور » وكلاء سيارات «هيونداى، وجيلى»، وغيرها من العلامات التجارية، عن قدرتها على تلبية كافة الطلبات الخاصة بموديلات العلامة الكوروية، والمشاركة في مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وذلك فقا لما اعلنتة المجموعة.
وكشفت مجموعة غبور أوتو وكيل هيونداي في مصر، عن تفاصيل تأثر شركة هيونداي العالمية بأزمة نقص وحدة التحكم الإلكتروني ECU،
مؤكدة أن شركة هيونداي تعمل على حل المشكلة في اقرب وقت ممكن.
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التعليقات على غبور تضع مبادرة السيارات في أزمة.. تفاصيل
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