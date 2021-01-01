

روسيا تكشف عن تفاصيل جديدة لبعثة مسبار "لونا - 25" القمري روسيا تكشف عن تفاصيل جديدة لبعثة مسبار "لونا - 25" القمري

تطلق روسيا في أكتوبر المقبل من مطار "فوستوتشني" الفضائي صاروخ "سويوز- 2.1 بي" الذي سيحمل إلى القمر مسبار "لونا – 25".



مع العلم أن البعثة السوفيتية القمرية الأخيرة كانت قد تحققت في سبعينيات القرن الماضي.



وسيهبط المسبار الروسي على سطح القمر لأول مرة منذ عام 1976. وذلك في منطقة وعرة ذات تضاريس معقدة بالقرب من حفرة "بوغوسلافسكي"، خلافا للمسابير السوفيتية التي هبطت في منطقة الخط الاستوائي للقمر.

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وسيزود المسبار بـ8 كاميرات ستقوم بالتصوير البانورامي لسطح القمر.ويتوقع أن يعمل المسبار على سطح القمر في غضون ما لا يقل عن عام واحد ويتحمل ظروف الليل القمري حيث تبلغ درجة الحرارة 170 درجة مئوية تحت الصفر. وسيزود مولد الكهرباء العامل بالبلوتونيوم المسبار بالطاقة الكهربائية التي سيحتاج إليها للبقاء.وتزن منصة الهبوط القمرية المزودة بالوقود 1700 كيلوغرام. أما وزن حمولتها المفيدة فستبلغ 30 كيلوغراما فقط.ويخضع المسبار وأجهزته في الوقت الراهن لاختبارات إلكترونية لاسلكية ليتحقق الاتصال غير المنقطع بينها وبين مركز القيادة الأرضي.والغاية من البعثة القمرية الروسية "لونا – 25" هي دراسة الصخور القمرية ومكوناتها الغازية والجليدية وكذلك الفضاء الذي يحيط بالصخور القمرية مباشرة.وسيقوم المسبار بحفر تربة القمر بواسطة يد آلية حفارة خاصة وسيقيس نسبة الماء المتجمد الذي قد تتضمنه بواسطة جهاز "أدرون إل أف" وغيره من الأجهزة التي تقيس مستشعراتها عن بعد نسبة الماء وعناصر كيميائية أخرى في الصخور القمرية.يذكر أن مسبار "لونا – 26" الذي ينطلق إلى القمر بعد عامين لن يهبط على سطح القمر، بل سيدور في مداره. أما المسبار التالي الثقيل "لونا – 27" فسينقل عينات التربة القمرية إلى الأرض.