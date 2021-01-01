أزمة داخل الأهلي بسبب كهربا.. تفاصيل



كهربا كهربا

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مصير محمود عبد المنعم “كهربا”،بعد إندلاع أحداث متتالية في وقت قصير كان آخرها مشاجرة داخل ديسكو فى أحد فنادق القاهرة .



وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية “ أون تايم سبورتس”، :" كهربا لا يعلم قيمة تواجده داخل النادي الأهلي وأصبح موقفه غامضا ".



وتابع:" كافة الأمور أمام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ".

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وأتم :" هناك إنقسام داخل الأهلي حول بقاء كهربا أو رحيله ولكن بات الأمر محسوما خلال الفترة القادمة".