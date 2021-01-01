كشف الإعلامي سيف زاهر عن مصير محمود عبد المنعم “كهربا”،بعد إندلاع أحداث متتالية في وقت قصير كان آخرها مشاجرة داخل ديسكو فى أحد فنادق القاهرة .
وقال سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية “ أون تايم سبورتس”، :" كهربا لا يعلم قيمة تواجده داخل النادي الأهلي وأصبح موقفه غامضا ".
وتابع:" كافة الأمور أمام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ".
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التعليقات على أزمة داخل الأهلي بسبب كهربا.. تفاصيل
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