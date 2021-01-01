ابتكر علماء في البنتاغون ضمن وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة "داربا"، شريحة متناهية الصغر، يمكن تركيبها تحت الجلد، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وفي حديث لبرنامج "60 دقيقة" على "سي بي إس نيوز"، أوضح المسؤول عن تطوير الشريحة، مات هيبورن، وهو ضابط متقاعد، أن الغرض منها كشف المصابين بكوفيد-19، وليس تتبع تحركات الأشخاص الذين غرست فيهم.
وأوضح هيبورن، أن آلية عمل الشريحة تقوم على رصد أي تفاعلات في الدم، للتنبؤ بحصول العدوى، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على من "البنتاغون".. شريحة تحت الجلد تكشف "وضع كورونا"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق