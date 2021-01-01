دائما ما يأتي شهر رمضان المبارك بالسرور والفرح على الأمة الإسلامية والعربية، كما تظهر معه الأسئلة الخاصة ببعض الأمراض التي لا يجب معها الصيام ويكون الإفطار فيها رخصة، والصيام غير مستحب كونه قد يضر بالإنسان المريض ضررا بالغا.
وعلى رأس هذه الأمراض التي تثير التساؤل وتسلتزم إيضاحًا هي أمراض السكري والضغط، خاصة أنها ضمن الأمراض المزمنة التي تستوجب الانتباه لها ومتابعة الأدوية الخاصة بها بشكل منتظم، ومع ذلك يمكن لبعض مرضى السكر والضغط أن يصوموا ولكن بمحاذير وتوجيهات لا يمكن إغفالها ومع استشارة الطبيب المختص.
فيقول الدكتور محمد عطوة مدير الإدارة الصحية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إن على مرضى السكر والضغط قبل أن يقرروا الصيام استشارة الطبيب المختص الذي سيقدم لهم بعض النصائح التي ستساعدهم على الصيام بدون مشاكل ومن هذه النصائح:
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التعليقات على متى يصوم أو يفطر مريض السكر والضغط؟
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