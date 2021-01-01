

متى يصوم أو يفطر مريض السكر والضغط؟ متى يصوم أو يفطر مريض السكر والضغط؟

دائما ما يأتي شهر رمضان المبارك بالسرور والفرح على الأمة الإسلامية والعربية، كما تظهر معه الأسئلة الخاصة ببعض الأمراض التي لا يجب معها الصيام ويكون الإفطار فيها رخصة، والصيام غير مستحب كونه قد يضر بالإنسان المريض ضررا بالغا.



وعلى رأس هذه الأمراض التي تثير التساؤل وتسلتزم إيضاحًا هي أمراض السكري والضغط، خاصة أنها ضمن الأمراض المزمنة التي تستوجب الانتباه لها ومتابعة الأدوية الخاصة بها بشكل منتظم، ومع ذلك يمكن لبعض مرضى السكر والضغط أن يصوموا ولكن بمحاذير وتوجيهات لا يمكن إغفالها ومع استشارة الطبيب المختص.



فيقول الدكتور محمد عطوة مدير الإدارة الصحية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إن على مرضى السكر والضغط قبل أن يقرروا الصيام استشارة الطبيب المختص الذي سيقدم لهم بعض النصائح التي ستساعدهم على الصيام بدون مشاكل ومن هذه النصائح:

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- قياس نسبة السكر في الدم بشكل يومي والإفطار في حالة ارتفاع نسبته.- عدم التأخر عن الإفطار فعلى مريض السكر أن يبكر بالإفطار.- الابتعاد عن الدهون في طعامهم.- شرب كميات كبيرة من للسوائل والمياه ما بين المغرب والفجر.- تجنب شرب المنبهات والمياه الغازية.- الالتزام بالأطعمه الصحية غير المشبعة بالدهون.- السحور قبل الفجر مباشرة.ولكن هناك أيضا أعراض إذا ظهرت على مريض السكر والضغط أثتاء الصيام، عليه أن يتوقف فورا عن الصوم والإفطار والرجوع إلى الطبيب وهذه الحالات تتمثل في:- التعرض للإغماء أثناء الصوم.- ارتفاع أو انخفاض نسبة السكر بشكل كبير- الأطفال والحوامل المصابون بالسكر لايجب عليهم الصيام أبدا لأن ذلك يعرض حياتهم للخطر.