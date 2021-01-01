

الماء والموز والطماطم لحمايتك من جفاف الفم في رمضان الماء والموز والطماطم لحمايتك من جفاف الفم في رمضان

نفقد الكثير من السوائل والمياه من الجسم خلال فترة الصيام ونتعرض إلى جفاف الجسم والحلق و جفاف الفم في رمضان، وهذه العادات تسبب جفاف الفم وجفاف الحلق في رمضان وهي عدم شرب كمية كافية من الماء خلال الفترة بين الإفطار والسحور والتعرض إلى الشمس مما يسبب فقدان جسمك للسوائل والمياه عن طريق إفراز العرق مما يجعل جسمك وفمك جاف، وكذلك التدخين وإن أول شيء يفعله البعض بعد الإفطار هو تدخين السجائر ولكن التدخين يسبب جفاف الفم في الصيام وستشعر بألم الحلق، وكذلك شرب كمية كبيرة من الكافيين مثل الشاي والقهوة والنسكافيه مما يسبب جفاف الفم وعدم ترطيب الفم وغسله بالفرشاة بعد الإفطار أو السحور يسبب كثرة البكتيريا في الفم وجفاف الفم ورائحة الفم الكريهة.



وستساعدك بعض المشروبات على توازن السوائل في جسمك خلال فترة الصيام في نهار شهر رمضان الكريم ومنها الماء فمن المعروف عن الماء أنه يساعد على ترطيب الفم، لذا لنحرص على تناول كمية كافية من الماء تصل إلى ٨ أكواب بين وجبتي الإفطار والسحور، وسيساعد الماء على زيادة تدفق اللعاب إلى الفم ولكن لا نكثر من شرب الماء في السحور لأنه ينقلب إلى العكس ويزيد من جفاف فمك في الصيام.



وأيضاً الموز نقوم بإعداد عصير من الموز في المنزل ونشربه بعد الإفطار لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم و عنصر البوتاسيوم مهم للجسم في فترة الصيام ويحافظ على السوائل في الجسم وللاستفادة من البوتاسيوم لا نشرب النوع المحلى بالسكر الصناعي لأنه يسبب زيادة نسبة السكريات في الجسم وتزداد فرص شعورك بالعطش في نهار رمضان، وكذلك يعد العرقسوس من أهم المشروبات على المائدة الرمضانية في الوطن العربي ويحتوي العرقسوس على نسبة عالية من البوتاسيوم لذا فهو مشروب مهم تواجده على المائدة عند الإفطار ليساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء.

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و يحب الأطفال والكبار عصير الطماطم وتحتوي ثمرة الطماطم على الأملاح والفيتامينات والمعادن خصوصاً البوتاسيوم الذي أنت بحاجة إليه، لذا ضع الطماطم على وجبتك في السلطات واصنع سلطة الطماطم المميزة في المنزل أو تناول عصير الطماطم بين وجبتي الإفطار والسحور ولكن لا تكثر منها لأنها تحتوي على أملاح تسبب العطش، و يحتوي العنب على حمض الألفا هيدروكسي وهو حمض طبيعي يحافظ على الجسم من الجفاف، كما ستجد هذا الحمض في التفاح المليء بالألياف الغذائية والذي له فائدة أخرى وهي تحسين حركة الطعام في الأمعاء أثناء الصيام والتخلص من انتفاخ البطن لذا تناولي كوب من عصير العنب أو التفاح في السحور للتخلص من جفاف الحلق.و يساعد الحليب الجسم على امتصاص الكالسيوم، كما أنه يحتوي على فيتامين د وحمض اللبنيك الموجود في اللبن الرائب أو الروب، وحليب الصويا يحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم وهذه الأنواع من مشتقات الحليب تساعدك على رطوبة فمك.