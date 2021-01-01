نفقد الكثير من السوائل والمياه من الجسم خلال فترة الصيام ونتعرض إلى جفاف الجسم والحلق و جفاف الفم في رمضان، وهذه العادات تسبب جفاف الفم وجفاف الحلق في رمضان وهي عدم شرب كمية كافية من الماء خلال الفترة بين الإفطار والسحور والتعرض إلى الشمس مما يسبب فقدان جسمك للسوائل والمياه عن طريق إفراز العرق مما يجعل جسمك وفمك جاف، وكذلك التدخين وإن أول شيء يفعله البعض بعد الإفطار هو تدخين السجائر ولكن التدخين يسبب جفاف الفم في الصيام وستشعر بألم الحلق، وكذلك شرب كمية كبيرة من الكافيين مثل الشاي والقهوة والنسكافيه مما يسبب جفاف الفم وعدم ترطيب الفم وغسله بالفرشاة بعد الإفطار أو السحور يسبب كثرة البكتيريا في الفم وجفاف الفم ورائحة الفم الكريهة.
وستساعدك بعض المشروبات على توازن السوائل في جسمك خلال فترة الصيام في نهار شهر رمضان الكريم ومنها الماء فمن المعروف عن الماء أنه يساعد على ترطيب الفم، لذا لنحرص على تناول كمية كافية من الماء تصل إلى ٨ أكواب بين وجبتي الإفطار والسحور، وسيساعد الماء على زيادة تدفق اللعاب إلى الفم ولكن لا نكثر من شرب الماء في السحور لأنه ينقلب إلى العكس ويزيد من جفاف فمك في الصيام.
وأيضاً الموز نقوم بإعداد عصير من الموز في المنزل ونشربه بعد الإفطار لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم و عنصر البوتاسيوم مهم للجسم في فترة الصيام ويحافظ على السوائل في الجسم وللاستفادة من البوتاسيوم لا نشرب النوع المحلى بالسكر الصناعي لأنه يسبب زيادة نسبة السكريات في الجسم وتزداد فرص شعورك بالعطش في نهار رمضان، وكذلك يعد العرقسوس من أهم المشروبات على المائدة الرمضانية في الوطن العربي ويحتوي العرقسوس على نسبة عالية من البوتاسيوم لذا فهو مشروب مهم تواجده على المائدة عند الإفطار ليساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء.
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التعليقات على الماء والموز والطماطم لحمايتك من جفاف الفم في رمضان
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