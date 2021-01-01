

ما هو خفقان القلب وما أسباب الإصابة به ومتى يكون خطيرا؟ ما هو خفقان القلب وما أسباب الإصابة به ومتى يكون خطيرا؟

خفقان القلب حالة يشعر بها الإنسان مثل إحساس مؤقت قد يكون قلبك ينبض بشكل أسرع أو أقوى أو يتخطى إيقاعه الطبيعي يمكن أن يحدث ذلك من ممارسة الرياضة أو الإجهاد ، يمكن أن يشير خفقان القلب أيضًا إلى مشاكل في القلب يجب أن تؤخذ على محمل الجد إذا كنت مصابًا بمرض في القلب، أو معرض لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب ، أو إذا كان الخفقان مصحوبًا بأعراض أخرى أو كانت الأعراض مستمرة ومزعجة.



ووفقا لتقرير لموقع healthlineمن المهم معرفة العوامل العديدة التي يمكن أن تؤدي إلى خفقان القلب، يمكن أن يساعدك هذا في معرفة متى لا يكون سببًا للقلق أو عندما يشير إلى مشكلة صحية خطيرة محتملة.



ما هو خفقان القلب؟



خفقان القلب يعبر عن تغيرات في ضربات قلبك تكون كبيرة بما يكفي لملاحظتها، الخفقان علامات على أن معدل ضربات قلبك قد ارتفع أو تغير بطريقة ما، قد يكون الإحساس طبيعيًا ويمكن التنبؤ به ، مثل تسارع ضربات القلب بعد الجري الجيد.

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ولكن يمكن أن يكون خفقان القلب أيضًا دقات قلب غير معتادة بسبب تغير في النظام الكهربائي للقلب يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع قلبك بدون سبب واضح ، أو "تخطي النبض" أو إبطاء سرعته. تسمى هذه الإيقاعات غير الطبيعية باضطراب ضربات القلب وغالبًا ما تتطلب رعاية طبية.ما الذي يسبب خفقان القلب؟عادة ما تحدث التغييرات في معدل ضربات القلب التي تؤدي إلى الخفقان بسبب عوامل تؤثر على شدة ضربات قلبك أو إيقاعها. تشمل الأسباب الشائعة ما يلي:التمرين والمجهود البدني الثقيل، الكافيين والنيكوتين، بعض الأدوية، التوتر أو القلق أو اضطرابات المزاج الأخرى، التغيرات الهرمونية، عدم انتظام ضربات القلب وأمراض القلب الأخرى.كيف يشعر خفقان القلب؟يمكن وصف خفقان القلب بطرق مختلفة تصف المصطلحات التالية الأنواع المختلفة من الأحاسيس التي قد تلاحظها في صدرك:رفرفة فى القلب، قد تشعر أيضًا بالخفقان ينتشر في رقبتك.قد يصاحب خفقان القلب أعراض أخرى، مثل القلق العام.تشمل الأعراض الأخرى التي تظهر أحيانًا مع خفقان القلب ما يلي:التعرق، العطش الشديد، دوخة، ضيق في التنفس، غثيان، ألم صدر، الشعور بالدوارمتى يجب أن تسعى للحصول على رعاية طبية؟على الرغم من أن خفقان القلب في أي مكان قد يكون مقلقًا ، إلا أنه يمكن أن يكون تغيرات عابرة في معدل ضربات القلب تكون استجابة لمحفزات مختلفة، بدلاً من أعراض حالة صحية أساسية.ومع ذلك ، هناك بعض المواقف التي يجب عليك فيها زيارة أخصائي رعاية صحية قريبًا أو الحصول على رعاية طبية طارئة.أسباب خفقان القلبتنجم العديد من أنواع خفقان القلب عن أسباب شائعة مثل:ممارسة الرياضة: إذا زاد معدل ضربات قلبك أثناء الجري أو السباحة أو القيام ببعض الأنشطة الهوائية الأخرى ، فيمكنك أن تتوقع أن تشعر بضربات قلبك أقوى أثناء التمرين وبعده مباشرة يجب أن يبدأ الخفقان في التلاشي بمجرد أن تتوقف عن ممارسة الرياضة.الحمية: قد يؤدي نظامك الغذائي أيضًا إلى خفقان القلب قد تؤدي الوجبة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات إلى خفقان القلب إذا، قد يؤدي تناول فنجان إضافي من القهوة أو مشروب طاقة مليء بالكافيين إلى تسارع ضربات قلبك.الإجهاد: قد تؤدي لحظات التوتر القصيرة إلى خفقان القلب والتعرق والغثيان وردود فعل جسدية أخرى.الحمل: يمر جسمك بالعديد من التغيرات طوال فترة الحمل من بينها زيادة معدل ضربات القلب، يمكن أيضًا أن يكون لديك خفقان نتيجة لهرمونات الحمل.