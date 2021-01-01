الأهلي يشكو إمام عاشور وزملاءه لاتحاد الكرة

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الأهلي يشكو إمام عاشور

أعلن الأهلي اليوم الإثنين تقديمه شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط التابعة للأخير ضد إمام عاشور وزملائه في فريق الشباب بنادي الزمالك.

وقال الأهلي في منشور عبر حسابه الرسمي إن السبب هو "تجاوزات غير لائقة" من اللاعب وزملائه ارتكبوها عقب مباراة الناديين يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية للاعبين مواليد 1999.

وأوضح الأهلي أنه أرفق بالشكوى خمسة فيديوهات للاعبين تتضمن "سباب وشتائم وألفاظ خارجة" ضد الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه السابق وكيانه وجمهوره.

وكتب في الشكوى أن "التصرفات والألفاظ والشتائم التي جاءت على لسان عاشور وزملائه تمثل أفعالا مشينة وانتهاكات دخيلة على الوسط الرياضي وتثيلر الفتنة بين الجمهور ومخالفة لكل قواعد الأخلاق وتؤثر على سلوكيات الشباب، بل وتخالف بالأساس لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم وكذلك لوائح الانضباط والأخلاق لاتحاد الكرة".

المصدر: filgoal

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