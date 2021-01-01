أعلن الأهلي اليوم الإثنين تقديمه شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط التابعة للأخير ضد إمام عاشور وزملائه في فريق الشباب بنادي الزمالك.
وقال الأهلي في منشور عبر حسابه الرسمي إن السبب هو "تجاوزات غير لائقة" من اللاعب وزملائه ارتكبوها عقب مباراة الناديين يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دوري الجمهورية للاعبين مواليد 1999.
وأوضح الأهلي أنه أرفق بالشكوى خمسة فيديوهات للاعبين تتضمن "سباب وشتائم وألفاظ خارجة" ضد الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه السابق وكيانه وجمهوره.
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التعليقات على الأهلي يشكو إمام عاشور وزملاءه لاتحاد الكرة
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