طريقة عمل الزبادي في المنزل.. أحلى من المحلات

تستعد الأمة الإسلامية اليوم لـ أول يوم سحور في شهر رمضان الكريم ، ومع حلول هذه المناسبة تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الزبادي في المنزل بدلا من شرائها من الأسواق و المحلات.
ويعتبر الزبادي من أهم و أبرز الأطباق التي توجد على سفرة سحور رمضان، لأن الزبادي يساعد على ترطيب الجسم و مد الجسم بما يحتاجه من عناضر غذائية و فيتامينات التي يفقدها خلال فترة الصيام .
قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد، طريقة عمل الزبادي في المنزل بأسهل الخطوات ..
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