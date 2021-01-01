طريقة عمل الزبادي في المنزل.. أحلى من المحلات

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طريقة عمل الزبادي

تستعد الأمة الإسلامية اليوم لـ أول يوم سحور في شهر رمضان الكريم ، ومع حلول هذه المناسبة تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الزبادي في المنزل بدلا من شرائها من الأسواق و المحلات.

ويعتبر الزبادي من أهم و أبرز الأطباق التي توجد على سفرة سحور رمضان، لأن الزبادي يساعد على ترطيب الجسم و مد الجسم بما يحتاجه من عناضر غذائية و فيتامينات التي يفقدها خلال فترة الصيام .

قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد، طريقة عمل الزبادي في المنزل بأسهل الخطوات ..

طريقة عمل الزبادي
كيلو لبن دافئ
علبة زبادي
ماء ساخن

طريقة تحضير الزبادي
- يخلط الزبادي مع اللبن ثم يصب فى طاجن فخار ثم يرص فى صينية بها ماء ساخن
- توضع فى الفرن بعد أن يطفأ ويضاف ماء ساخن للصينية بعد ساعتين
- تترك حتى يتحول اللبن لزبادي ويحفظ فى الثلاجة ثم يستخدم

المصدر: elbalad

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