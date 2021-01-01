طريقة عمل الزبادي في المنزل.. أحلى من المحلات



طريقة عمل الزبادي طريقة عمل الزبادي

تستعد الأمة الإسلامية اليوم لـ أول يوم سحور في شهر رمضان الكريم ، ومع حلول هذه المناسبة تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الزبادي في المنزل بدلا من شرائها من الأسواق و المحلات.



ويعتبر الزبادي من أهم و أبرز الأطباق التي توجد على سفرة سحور رمضان، لأن الزبادي يساعد على ترطيب الجسم و مد الجسم بما يحتاجه من عناضر غذائية و فيتامينات التي يفقدها خلال فترة الصيام .



قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد، طريقة عمل الزبادي في المنزل بأسهل الخطوات ..

قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل الزباديكيلو لبن دافئعلبة زباديماء ساخنطريقة تحضير الزبادي- يخلط الزبادي مع اللبن ثم يصب فى طاجن فخار ثم يرص فى صينية بها ماء ساخن- توضع فى الفرن بعد أن يطفأ ويضاف ماء ساخن للصينية بعد ساعتين- تترك حتى يتحول اللبن لزبادي ويحفظ فى الثلاجة ثم يستخدم