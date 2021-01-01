طريقة عمل الجلاش الملفوف بالجبنة للشيف شربيني



الجلاش الملفوف بالجبنة الجلاش الملفوف بالجبنة

يعد الجلاش الملفوف بالجبنة من أفضل الأطباق التى يمكن تقديمها في أول يوم رمضان، حيث عادة تحتاج ربة الأسرة لبعض أفكار الاكلات غير التقليدية بحيث تكون المائدة جديدة ومتجددة طوال الشهر.



والجلاش الملفوف بالجبنة أكلة لذيذة وسهلة التحضير وفى نفس الوقت غير مكلفة .



نقدم لكم طريقة عمل الجلاش الملفوف بالجبنة بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



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مقادير الجلاش الملفوف بالجبنةجلاشجبنةفلفل ألوانبصلزعترطماطمكزبرة خضراءجزرزيتملح – فلفلثوممرقةطريقة تحضير الجلاش الملفوف بالجبنة* افرمي الطماطم والفلفل الألوان والبصل قطع صغيرة.* في طاسة على النار مع زيت ضعي الثوم المفروم والمرقة.* اضيفي الجزر والبصل المفرومين والزعتر المفروم والفلفل الألوان وملح وفلفل وكزبرة مفرومة.* ارفعي الخليط عن النار بمجرد ان تذبل الخضروات واضيفي اليه الجبنة القريش وقلبيها جيدا.* ادهني صينية للفرن بالزيت.* ادهني الجلاش بالزيت بعد تقطيعه شرائح ثم اضيفي الحشو ولفيها اصابع وضعيها في صينية مع دهنها بالزيت ثم ادخليها فرن ساخن حتى تنضج تماما.