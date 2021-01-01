قال الدكتور أحمد عاصم الملا إستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن عملية الحقن المجهري تتميز بمميزات كثيرها أولها أن الحيوانات المنوية تتميز في عملية الحقن المجهرى بكون هذه الحيوانات لا تحتاج لاختراق طبقات البويضة الأنثوية، مما يعني أنه قد يكون أمراً ضرورياً إذا اتصفت الحيوانات المنوية للرجل بعدم القدرة على اختراق جدار البويضة، أو عدم القدرة على الاندماج مع البويضة حتى بعد اختراق جدارها.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن هناك حالات كثيرة تستعدى إجراء عملية الحقن المجهرى، منها نقص عدد الحيوانات المنوية فإذا كان عددها منخفضاً جداً يصبح حدوث الحمل الطبيعي أمراً مستبعداً، لكنه يبقى ممكناً عبر استخدام الحقن المجهري ما دام هناك حيوان منوي حيٌّ واحد.
وأضاف، أن عملية الحقن المجهرى قد يتم إجرائها بسبب ارتفاع نسبة الحيوانات المنوية غير الطبيعية فقد تكون هذه الحيوانات مشوهة أو غير قادرة على الحركة، وتوجد نسبة قليلة من الحيوانات المنوية غير الطبيعية في السائل المنوي لجميع الرجال، أما ارتفاعها فهو ينذر بالخطر.
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التعليقات على كيفية علاج العقم عند الرجال .. استشاري يوضح نصائح مهمة
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