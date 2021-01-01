أبرزها الوقاية من أمراض السرطان والقلب.. فوائد تناول القراصيا في رمضان



القراصيا القراصيا

فى إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وجب علينا معرفة فوائد تناول القراصيا حيث تأتى ضمن أشهر مكونات ياميش رمضان وتستخدم فى إعداد الكثير من الأطباق الحلوة والحادقة، فضلا عند اضافتها لبعض العصائر والخشاف.



نعرض لكم اهم فوائد تناول القراصيا الصحية وفقا لما جاء “healthline ” .



الفوائد الغذائية للقراصيا

من اهم فوائد تناول القراصيا خلال شهر رمضان أنها تعوض الجسم عن العناصر الغذائية التى فقدها طوال ساعات الصيام، فهي غنية بالألياف والبوتاسيوم وبيتا كاروتين (فيتامين أ) وفيتامين ك.

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ومن فوائد تناول القراصيا أنها تمنح شعورا كبيرا بالشبع كما أنها ملينات طبيعية.فوائد تناول القراصيا للمعدةأما فوائد تناول القراصيا للمعدة فلها تأثير ملين طبيعي بسبب محتواه من الألياف والسوربيتول مما يحمى من الاصابة بالامساك وتساعد فى علاجه.ثبت أن تناول البرقوق الذى تصنع منه القراصيا يساعد في تحسين وتيرة البراز واتساقها يعتبر البرقوق أكثر فعالية في تخفيف الإمساك من سيلليوم ، وهو علاج شائع آخر .أمراض القلب والسرطانومن أهم فوائد تناول القراصيا أنها تساعد في محاربة الضرر التأكسدي في الجسم ومحاربة الأمراض، وبصفة القراصيا كمصدر كبير لمضادات الأكسدة، أكسدة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة مما يساعد في الوقاية من أمراض القلب والسرطان .هشاشة العظامومن فوائد تناول القراصيا فى رمضان مكافحة هشاشة العظام والوقاية منه وذلك بفضل غناها بمعدن يسمى البورون ، علاوة على ذلك فهى لاتسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.