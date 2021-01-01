أستاذ أمراض صدرية يحذر مرضى كورونا من الصيام الا في هذه الحالة

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مرضى كورونا

حذر الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، مرضى فيروس كورونا من الصيام في شهر رمضان وذلك حتى التعافي التام، مشيرا إلى أن المصابين بكورونا وبعض الأمراض الأخرى التي سيكون هناك خطر على صحة المرضى في حال الصيام، لديهم رخصة شرعية بالإفطار لأن جسم مريض كورونا بالتحديد يحتاج إلى مزيد من السوائل والتغذية الجيدة.

وتابع، ويستثنى من ذلك الحالات الخفيفة بين الشباب، حيث لا يوجد لديهم مانع من الصوم وليس هناك خطورة على صحتهم من الصيام لذا وجب عليهم الصوم.

وأكد الدكتور أيمن سالم، ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19 في موجته الثالثة، من ارتداء الكمامة الطبية في المواصلات العامة والأماكن المغلقة وأثناء الصلاة خاصة التراويح، وعلى كل مصلي أن يصطحب سجادة صلاة خاصة به والالتزام بمسافة مناسبة بين المصلين، وعدم عقد أي تجمعات بعد الانتهاء من الصلاة.

كما حذر الدكتور أيمن سالم، من التجمعات والعزومات التي قد تزيد من انتشار الكورونا حتى نحد من توغل الفيروس في البلاد.

وشدد أستاذ الأمراض الصدرية بقصر العيني، على ضرورة التركيز على الأغذية التي ترفع المناعة خلال وجبتي الإفطار والسحور للصائمين، من خلال تناول البروتينات قليلة الدسم والتقليل من تناول السكريات، ناصحا في الوقت ذاته بالإكثار من السلطة الخضراء والسوائل من المياه والعصائر الطبيعية.

المصدر: elbalad

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