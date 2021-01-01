آداب القاهرة تكشف عن مواعيد تقديم خدمات الدعم الفني لمنصة blackboard

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › آداب القاهرة تكشف عن مواعيد تقديم خدمات الدعم الفني لمنصة blackboard

صورة الخبر: كلية الآداب جامعة القاهرة
كلية الآداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن مواعيد تقديم خدمات الدعم الفني للطلاب، وهو من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا من خلال المنفذ الخشبي أمام الملحق القديم بالكلية .



بعد أن قرر المجلس الأعلى للجامعات، عودة الدراسة مره اخرى فى جميع الجامعات ولكن بتطبيق النظام الهجين، وهو الدمج بين المحاضرات الحضورية داخل الحرم الجامعى وبين المحاضرات الأونلاين على المنصات الإلكترونية.

وكان قد اقر المجلس الأعلى للجامعات التزم الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على آداب القاهرة تكشف عن مواعيد تقديم خدمات الدعم الفني لمنصة blackboard

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
22925

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager