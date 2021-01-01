علوم حلوان تحدد موعد انتهاء اليوم الدراسي فى شهر رمضان



كلية العلوم بجامعة حلوان كلية العلوم بجامعة حلوان

كشفت كلية العلوم بجامعة حلوان عن مواعيد وجداول المحاضرات خلال شهر رمضان المبارك الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي الحالي 2020/2021.



أعلنت دار الإفتاء المصرية أمس ، علي أن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان لعام 1442هـ، الموافق 13 إبريل لعام 2021م، وأن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442هـ، الموافق 12 إبريل 2021م.





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وقال الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان أن الكلية قد قررت تعديل الجداول الدراسية بالفصل الدراسي الثاني بكلية حيث قررت الكلية أن يبدأ اليوم الدراسي فى تمام الساعة 8 صباحا وينتهي فى تمام الساعة 1 ظهرآ.وأضاف أنه سوف يتم تقليل زمن المحاضرة فى شهر رمضان الكريم بحيث تكون زمن المحاضرة نصف ساعة ليتم تقليص الوقت وحتى يتمكن الطلاب ويكون لديهم الوقت الكافي للذهاب إلى منازلهم والإفطار مع ذويهم ولتخفيف الاعباء عليهم .ونوهت الكليات على أن هذه المواعيد يتم العمل بها خلال شهر رمضان فقط على أن يعود العمل بالمواعيد الفعلية التى تم تسكين الجدول الدراسي عليها بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.كما أكدت الجامعة أن هذه الإجراءات تأتي مراعاة لظروف الطلاب خلال شهر رمضان، ومراعاة .وتراعى جامعة حلوان تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال اختبارات الميد تيرم، كما يتم تطبيقها طوال العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعي، إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية، وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات.