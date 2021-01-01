عميد آثار القاهرة يكشف ملامح اليوم الدراسي خلال شهر رمضان



كلية الآثار جامعة القاهرة كلية الآثار جامعة القاهرة

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن اليوم الدراسى خلال شهر رمضان .



وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، تم تخفيض مدة المحاضرة تقريبا إلي النصف ، كما تم تأخير موعد بدء المحاضرات ليصبح 9 صباحا بدلا من 8 .



واضاف " رجب " ، نعمل على انتهاء اليوم الدراسي حتي يتناسب مع مواعيد شهر رمضان علما بأنه بعد شهر رمضان سيتم العودة إلي الجدول الأصلي المعلن قبل التخفيض .

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وأقر المجلس الأعلى للجامعات التزام الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بجميع الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدائيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.