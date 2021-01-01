عميد آثار القاهرة يكشف ملامح اليوم الدراسي خلال شهر رمضان

كلية الآثار جامعة القاهرة
كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، عن اليوم الدراسى خلال شهر رمضان .
وقال الدكتور أحمد رجب خلال تصريح لصدى البلد ، تم تخفيض مدة المحاضرة تقريبا إلي النصف ، كما تم تأخير موعد بدء المحاضرات ليصبح 9 صباحا بدلا من 8 .
واضاف " رجب " ، نعمل على انتهاء اليوم الدراسي حتي يتناسب مع مواعيد شهر رمضان علما بأنه بعد شهر رمضان سيتم العودة إلي الجدول الأصلي المعلن قبل التخفيض .
وأقر المجلس الأعلى للجامعات التزام الجامعات بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بجميع الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدائيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.
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