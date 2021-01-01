قرارات نهائية .. التعليم تحدد نظام عقد امتحانات طلاب المدارس في رمضان



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خطة عقد الامتحانات لـ طلاب المدارس خلال شهر رمضان الكريم.



حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن أي امتحانات سيتم عقدها لطلاب المدارس في شهر رمضان “آخر ابريل ” سيراعى أن تكون امتحانات قصيرة جدا .



وأوضح وزير التربية والتعليم : أن مواعيد عقد الامتحانات في رمضان ستكون بعيدة جدا عن موعد الإفطار ، وستكون الامتحانات خفيفة جدا

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وقال وزير التربية والتعليم : “ يا ريت نركز على مذاكرة المحتوى المحدد للطلاب ، ونؤكد ان الامتحان سيكون قصير ومباشر وسهل وخالي من المشاكل ”.وطالب وزير التربية والتعليم بالتوقف عن الجدل حول التطوير والبابل شيت وتراجع الوزارة عن قراراتها وكل هذا الكلام الذي لا معنى له الان.مواعيد امتحانات شهر ابريل لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي 2021:أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصفوف من 4 ابتدائي حتى 6 ابتدائي ، امتحانات شهر ابريل في شكل امتحان واحد مجمع في جميع المواد في المواعيد التالية :4 ابتدائي : 28 ابريل5 ابتدائي : 26 ابريل6 ابتدائي : 27 ابريلمواعيد امتحانات شهر ابريل لطلاب الصفين الاول والثاني الاعدادي 2021:أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الصفين الاول والثاني الاعدادي ، امتحانات شهر ابريل في شكل امتحان واحد مجمع في جميع المواد في المواعيد التالية :الصف الأول الاعدادي : 28 ابريلالصف الثاني الاعدادي : 26 ابريلوقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : أن جميع الامتحانات التي كان مقررا عقدها يوم 25 ابريل ، سوف يتم تأجيلها ليوم الاربعاء 28 ابريل 2021 ، احتراما لأعياد السادة الاقباط.طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي 2021- تعقد 3 امتحانات ورقية بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني- يتم عقد الامتحان الشهري فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان (امتحان في مارس واخر في ابريل واخر في مايو)- يعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهيا ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية.- يعقد امتحان مادة التربية الدينية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع امتحان شهر مايو.مصير الطلاب المصابين بكورونا أثناء الامتحانات 2021تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استفسارا من أولياء أمور طلاب المدارس عبر جروب تكنولوجيا معلومات التابلت عبر تطبيق واتساب، حول مصير التلاميذ الدارسين بالصفوف من 4 ابتدائي حتى 2 إعدادي، المصابين بكورونا، والذين من المقرر أن تبدأ امتحانات شهر ابريل بالنسبة لهم يوم 26 ابريل 2021.من جانبه، حرص الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الرد على هذا الاستفسار، قائلًا "من لا يستطيع حضور الامتحان لأسباب مرضية سيكون له امتحان تكميلي قبل نهاية العام في نفس المحتوى التعليمي للامتحان الذي لم يؤدِه".امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي2021أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحان مجمع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في نهاية شهر أبريل الجاري .وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذا الامتحان سيعقد في المدرسة بلجان مؤمنة ومراقبة ، وسيكون الامتحان ورقيًا ، بأسئلة اختيار من متعدد في ورقة مجمعة ، على أن تكون الإجابة بورقة منفصلة (بابل شيت).وقالت وزارة التربية والتعليم : سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحان بديلًا عن الكتاب المدرسي.وأضافت وزارة التربية والتعليم : أن درجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، تمثل ١٠٠٪ من الدرجة العظمى للمادة وتحسب من خلال متوسط درجات الطالب في اختباري شهر مايو وأبريل ، ويعتبر الطالب ناجحا إذا حصل على تقدير عام أكثر من ضعيفمواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الأول الثانوي 2021- الاثنين 26 ابريل 2021 : سيمتحن الطلاب في ورقة واحدة مجمعة من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، في مواد اللغة العربية (15 سؤال) + التاريخ (10 اسئلة) + الجغرافيا (10 اسئلة ) + اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة)- الثلاثاء 27 ابريل 221 : سيمتحن الطلاب في ورقة مجمعة من الساعة 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد اللغة الاجنبية الاولى (15 سؤال) + الفلسفة والمنطق ( 10 اسئلة) + الرياضيات (10 اسئلة)- الاربعاء 28 ابريل 2021 : سيمتحن الطلاب في ورقة مجمعة من 9 صباحا حتى 10:30 صباحا في مواد الكيمياء (10 اسئلة ) + الفيزياء (10 اسئلة) + الأحياء (10 اسئلة)مواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الثاني الثانوي 2021- الاثنين 26 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجموعة مواد اللغة العربية (15 سؤال) + رياضيات 1 (10 اسئلة) + رياضيات 2 ( 10 اسئلة)- الثلاثاء 27 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة في مواد اللغة الاجنبية الاولى 15 سؤال) + الكيمياء (10 اسئلة9 + الأحياء (10 اسئلة)- الاربعاء 28 ابريل 2021 : يمتحن الطلاب في ورقة مجمعة مواد اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة) + الفيزياء (10 اسئلة)وتتولى المدرسة عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع والمجالات والمستوى الرفيع، وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت اشراف الإدارة التعليمية.قالت وزارة التربية والتعليم : تُعقد الامتحانات مجمعة (في شهر أبريل وشهر مايو) ، وبنفس عدد الأسئلة المقررة لكل مادة والواردة في الكتاب الدوري رقم 9 بتاريخ 2021/3/24 .عدد أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021بالنسبة لامتحانات الصف الاول الثانوي :اللغة العربية (15 سؤال)التاريخ (10 اسئلة)الجغرافيا (10 اسئلة )اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة)اللغة الاجنبية الاولى (15 سؤال)الفلسفة والمنطق ( 10 اسئلة)الرياضيات (10 اسئلة)الكيمياء (10 اسئلة )الفيزياء (10 اسئلة)الأحياء (10 اسئلة)امتحانات الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية 2021 :اللغة العربية (15 سؤال)رياضيات 1 (10 اسئلة)رياضيات 2 ( 10 اسئلة)اللغة الاجنبية الاولى (15 سؤال)اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة)الكيمياء (10 اسئلة)الأحياء (10 اسئلة)الفيزياء (10 اسئلة)امتحانات الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية 2021:اللغة العربية (15 سؤال)التاريخ (10 اسئلة)رياضيات 1 ( 10 اسئلة)اللغة الاجنبية الاولى (15 سؤال)الفلسفة (10 اسئلة)علم النفس (10 اسئلة)اللغة الاجنبية الثانية (10 اسئلة)الجغرافيا (10 أسئلة)الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الامتحانات التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة في العام الدراسي الحالي 2020-2021 .ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم تهدف امتحانات الثانوية العامة التجريبية إلى قياس كفاءة الأجهزة المستخدمة، وعمل محاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات، وعمل تجربة عملية لأكواد المواد وكلمات المرور التي سيقوم الطالب باستخدامها في الامتحان.وتعقد امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة في شهر أبريل، في أيام 18 و20 و22 أبريل، وسيكون الامتحان إلكترونيا باستخدام التابلت.وتعقد امتحانات مايو التجريبية لطلاب الثانوية العامة في أيام 23 و 25 و 27 مايو.بينما تعقد امتحانات يونيو التجريبية لطلاب الثانوية العامة لتكون بمثابة محاكاة كاملة للامتحانات الأساسية، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقا على أن يكون في الفترة من 12 لـ 17 يونيو 2021.