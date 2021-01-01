اعتبرت وزارة الخارجية الإثيوبية، الاثنين، أنها قامت بتبديد مخاوف السودان بشأن عملية التعبئة وسلامة سد النهضة التي تقيمه على أراضيها، فيما تخشى مصر والسودان أن يؤثر على حصتهما من المياه.
ودعت إثيوبيا الدول المتشاطئة على نهر النيل للتفاوض بشأن سد لتوليد الطاقة الكهرومائية على "نهر ينبع من أراضيها".
ويشكل "سهد النهضة" المبني بالقرب من الحدود مع السودان على النيل الأزرق الذي يلتقي بالنيل الأبيض في الخرطوم، مصدر توتر بين الدول الثلاث منذ وضع حجر الأساس له في أبريل 2011.
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التعليقات على إثيوبيا: بددنا مخاوف السودان.. ومصر لم تعترف بـ"مرونتنا"
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