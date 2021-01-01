ميل مفاجئ بـ عقار 13 طابقًا في المنصورة وإخلاؤه من ساكنيه

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ميل مفاجئ بـ عقار 13 طابقًا في المنصورة

سادت حالة من الذعر والرعب فجر اليوم الاثنين بين سكان برج مكون من ١٣ طابقا بتقسيم خطاب بمدينة المنصورة والمبانى المجاورة عقب ميل مفاجئ فى المبنى وظهور شروح فى الدور التاسع.

فرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا حول المبنى والمباني المجاورة حين عرض العقار على اللجنة الهندسية لمعاينته.

ورد إخطار لمديرية امن الدقهلية، ببلاغ لادارة شرطة النجدة من أهالى منطقة تقسيم خطاب بمدينة المنصورة بحدوث ميل فى عقار سكنى مكون من 13 طابقا وظهور شروخ فى الطابق التاسع .

وعل الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية ومسئولو حى غرب المنصورة الى مكان البلاغ و تم إخلاء العقار من السكان والعقار الملاصق له لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: elbalad

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