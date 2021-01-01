

أرز مكسيكي بالدجاج أرز مكسيكي بالدجاج

قدم الشيف أسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير أرز مكسيكي بالدجاج.



المكوَّنات:

ثلاثة أكواب من الأرز.



مكونات خليط الدجاج:

ملعقة صغيرة ونصف من الملح.

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نصف ملعقة صغيرة من كلٍ من: الشطة المجروشة، البابريكا والبهار المشكّل.ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.ثمان قطع من دبوس الدجاج.مكونات خليط الأرز:أربعة أكواب من مرقة الدجاج.ربع كوب من البقدونس المفروم.ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.أربع حبات كبيرة من الطماطم المقشرة.حبة كبيرة من الفلفل الأحمر الحلو.طريقة التحضير:غسل الأرز عدة مرات ثمَّ نقعه في الماء لمدة ثلاثين دقيقة.تحضير خليط الدجاج:وضع قطع الدجاج في طبق واسع.وضع كلٍ من: الملح، الفلفل، البهار، البابريكا والشطة في طبق صغيرثمَّ توزيع نصف كمية البهارات على قطع الدجاج وتقليبها جيداً من أجل تغطيتها.وضع ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت والزبدة في قدر عميق ووضع القدر على درجة حرارة متوسطة إلى أن يسخن الزيت جيداً ثمَّ إضافة قطع الدجاج وتقليب قطع الدجاج باستعمال ملقط الطعام إلى أن تصبح مائلة إلى اللون الذهبي دون الحاجة إلى طهي الدجاج تماماً. نقل قطع الدجاج إلى طبق جانبي.إضافة كلٍ من: البصل، الثوم والفلفل الأخضر إلى نفس القدر و تقليب المكونات معاً إلى أن تتصاعد رائحة الثوم.إعادة قطع الدجاج على القدر وغمرها في الماء ثمَّ ترك الدجاج إلى أن يتم نضجه تماماً. تصفية الدجاج والإحتفاظ بالمرقة.تحضير خليط الأرز:وضع الكمية المتبقية من الزيت في قدر عميق ثمَّ إضافة كلٍ من: الفلفل، الطماطم ومعجون الطماطم وتقليب المكونات معاً على درجة حرارة مرتفعة إلى أن تصبح الطماطم لينة ثمَّ إضافة الكمية المتبقية من البهارات.تصفية الأرز ثمَّ إضافته على خليط الطماطم في القدر و تقليبه بهدوء إلى أن يختلط مع الطماطم ويتشرب نكهة الفلفل.إضافة أربعة أكواب ونصف من مرقة الدجاج وترك الأرز على درجة حرارة مرتفعة إلى أن يبدأ بالغليان ويتشرب معظم المرقة.توزيع قطع الدجاج على الأرز و تغطية الأرز و تركه على درجة حرارة منخفضة جداً وتركه يطهي لمدة ثلاثين دقيقة إلى أن يتسكر.سكب الأرز المكسيكي بالدجاج في طبق تقديم واسع ثمَّ رش البقدونس على الوجه ثمَّ تقديمه.