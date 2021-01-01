نصائح للصيام بأمان خلال شهر رمضان



نصائح للصيام بأمان نصائح للصيام بأمان

شهر رمضان المبارك هو شهر خاص في السنة بالنسبة للمسلمين في جميع أنحاء العالم هذا هو الوقت الذي يتواصل فيه المسلمون بشكل أعمق مع دينهم ، ويفكرون في أنفسهم ، ويعيدون الجميل لمجتمعهم.







يتضمن الصيام خلال شهر رمضان عدم تناول الطعام أو شرب الماء بين شروق الشمس وغروبها طوال الشهر.

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فيما يلي بعض النصائح والحيل العملية لدعم صيام آمن وناجح خلال شهر رمضان.وفيما يلي بعض النصائح والحيل العملية لدعم صيام آمن وناجح خلال شهر رمضان.لا تفوت وجبتك الصباحيةهناك فرصتان فقط لتناول الطعام خلال شهر رمضان: في الصباح الباكر قبل شروق الشمس (السحور) وبعد غروب الشمس في المساء ( الإفطار).يمكن أن يكون من السهل تخطي وجبة الصباح ، لأنه من الصعب أن يكون لديك شهية في الصباح الباكر.بدلاً من ذلك ، توصي بتناول الحبوب الكاملة المقترنة بالدهون الصحية والبروتينات وكذلك الفواكه والخضروات. وتشمل هذه الأطباق:دقيق الشوفان اللذيذالفطائر السلطةشوفان الفراولة والشوكولاتة بين عشية وضحاهايمكنك العثور على وصفات لهذه الأطباق في The Healthy Muslim .ترطيبشرب الماء مهم للغاية وله العديد من الفوائد الصحية .يمكن أن يؤدي عدم شرب كمية كافية من الماء. هذا يمكن أن يؤثر على مستويات الطاقة .يمكن الحفاظ على كمية المياه يساعد أيضا إدارة الحالات الصحية المزمنة ولها دور في الوقاية والعلاج من الصداع ، والصداع النصفي ، والإمساك .كيف تحافظ على رطوبتكالانتباه إلى الأطعمة التي تتناولها. في حين أن الحلويات خلال شهر رمضان يمكن أن تكون مغرية للغاية ، حاول اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء بدلاً من ذلك.يوصي بدمج الفواكه والخضروات المليئة بالماء في وجبتك المسائية ، مثل:فراولةالبطيخالشمامخياركوسةفلفل حلوطماطمكما ان شهر رمضان يحل في موسم أكثر دفئًا ، فارتدي ملابس رائعة وحاول تجنب أشعة الشمس المباشرةرمضان ليس حدثًا ليوم واحد ، إنه حدث يستمر لمدة شهر لذلك يوصي بالفطر بتناول التمر وبعض الفاكهة وشرب بعض الماء والتقليل من السكريات والدهون قدر الإمكان خلال الشهر الكريم