أطعمة تقتل الدماغ وتدمر وظائف المخ والأعصاب



أطعمة تقتل الدماغ أطعمة تقتل الدماغ

ما لا يعلمه كثيرون، أن هناك أطعمة تقتل الدماغ بدون أن نشعر مما يجعلنا نفقد القدرة على التركيز بمرور الوقت ويقل معدل ذكائنا وغيرها الكثير من الوظائف الذهنية والعقلية التى تقوم بها أدمغتنا .



ونقصد بمصطلح أطعمة تقتل الدماغ تلك المأكولات والمشروبات التي لها آثار سلبية عديدة على خلايا المخ والدماغ وتقتلها ببطء مما يجعل الانسان غير قادر على أداء الكثير من الوظائف المعرفية.



نقدم لكم أسوأ 7 اطعمة تقتل الدماغ وفقا لما ذكره موقع “ هيلث لاين ”:

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المشروبات السكريةهناك عدة اطعمة تقتل الدماغ اذا تم تناولها بكثرة وفي مقدمتها المشروبات السكرية مثل الصودا والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة وعصير الفاكهة، ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف.أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن تناول كميات كبيرة من الفركتوز يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين في الدماغ ، فضلاً عن انخفاض وظائف المخ والذاكرة والتعلم وتكوين الخلايا العصبية في الدماغوجدت إحدى الدراسات التي أجريت على الفئران أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر يزيد من التهاب الدماغ وضعف الذاكرة والتعلم .الكربوهيدرات المكررةتشمل الكربوهيدرات المكررة السكريات والحبوب المعالجة للغاية ، مثل الدقيق الأبيض.تحتوي هذه الأنواع من الكربوهيدرات بشكل عام على مؤشر نسبة السكر في الدم (GI). هذا يعني أن جسمك يهضمها بسرعة ، مما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين.إن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة مع ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) وحمل نسبة السكر في الدم (GL) قد يضعف الذاكرة والذكاء ، وكذلك يزيد من خطر الإصابة بالخرف، وتشمل هذه السكريات والحبوب المعالجة مثل الدقيق الأبيض.أطعمة بها نسبة عالية من الدهون المتحولةالدهون المتحولة هي نوع من الدهون غير المشبعة التي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على صحة الدماغ.بينما توجد الدهون المتحولة بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان ، فهذه ليست مصدر قلق كبير، إنها دهون متحولة منتجة صناعياً ، والمعروفة أيضًا باسم الزيوت النباتية المهدرجة.توجد هذه الدهون الاصطناعية المتحولة في السمن ، والكعك الجاهز ، والبسكويت المعبأ مسبقًا.لقد وجدت الدراسات أنه عندما يستهلك الناس كميات أكبر من الدهون المتحولة يزداد خطر الإصابة بمرض الزهايمر وضعف الذاكرة وانخفاض حجم المخ وتدهور الإدراك .وجدت ثلاث دراسات قائمة على الملاحظة ارتباطًا إيجابيًا بين تناول الدهون المشبعة وخطر الإصابة بمرض الزهايمر ، بينما أظهرت دراسة رابعة تأثيرًا معاكسًا .قد تترافق الدهون المتحولة مع ضعف الذاكرة وخطر الإصابة بمرض الزهايمر ، لكن الأدلة مختلطة.أطعمة المصنعةتميل الأطعمة المعالجة إلى أن تكون غنية بالسكر والدهون المضافة والملح مثل رقائق البطاطس والحلويات والمعكرونة سريعة التحضير وفشار الميكروويف والصلصات والوجبات الجاهزة، و تسبب زيادة الوزن والتي قد يكون لها تأثير سلبي على صحة دماغك لذا تأتى فى مقدمة قائمة الـ اطعمة تقتل الدماغتساهم الأطعمة المصنعة في زيادة الدهون حول الأعضاء ، وهو ما يرتبط بانخفاض وأنسجة المخ بالإضافة إلى ذلك ، قد تزيد الحميات ذات النمط الغربي من التهاب الدماغ وتضعف الذاكرة والتعلم وليونة الدماغ والحاجز الدموي الدماغي.الأسبارتامالأسبارتام هو مُحلي صناعي غالبًا يستخدم عند محاولة إنقاص الوزن أو تجنب السكر عند الإصابة بمرض السكر، و تم ربط هذا المُحلي المستخدم على نطاق واسع بالمشاكل السلوكية والمعرفية ، على الرغم من أن البحث كان مثيراً للجدل.وجدت دراسة اخرى أن تناول الأسبارتام المتكرر في الفئران أنه يضعف الذاكرة ويزيد من الإجهاد التأكسدي في الدماغ. وجد آخر أن تناوله على المدى الطويل أدى إلى خلل في حالة مضادات الأكسدة في الدماغعلى الرغم من هذه النتائج ، لا يزال الأسبارتام يُعتبر مُحليًا آمنًا إذا استهلكه الناس بحوالي 18-23 مجم لكل رطل (40-50 مجم لكل كجم) من وزن الجسم يوميًا أو أقل أى من وزنه 150 رطلاً (68 كجم) يتناول الأسبارتام أقل من 3400 مجم يوميًا.الكحولالاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى فقدان الذاكرة وتغيرات سلوكية واضطراب في النوم.تشمل المجموعات المعرضة للخطر بشكل خاص المراهقين والشباب والحوامل.الأسماك عالية الزئبقالزئبق سم عصبي يمكن تخزينه لفترة طويلة في الأنسجة الحيوانية والأسماك البرية والمفترسة طويلة العمر معرضة بشكل خاص لتراكم الزئبق وتشمل آثار سمية الزئبق: تعطل الجهاز العصبي المركزي والنواقل العصبية وتحفيز السموم العصبية مما يؤدي إلى تلف الدماغ فبعد أن يبتلع الشخص الزئبق ، فإنه ينتشر في جميع أنحاء الجسم ، مع التركيز في الدماغ والكبد والكليتين، و في النساء الحوامل يتركز في المشيمة والجنين ويمكن أن يكون ضارًا بشكل خاص لنمو الأجنة والأطفال الصغار.