

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك .. في هذه الدول الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك .. في هذه الدول

أعلنت غالبية الدول العربية، أن الثلاثاء الموافق 13 من أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب تعذر رؤية هلال شهر رمضان.



وقالت كل من مصر والسعودية والبحرين والكويت وفلسطين وقطر والأردن ولبنان وتونس، بالإضافة إلى العراق واليمن، إنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان، ليصبح الإثنين المتمم لشهر شعبان.





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فيما أعلن المغرب وموريتانيا أن أول أيام الشهر المبارك سيكون الثلاثاء فلكيًا.ومن ناحية أخرى، هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية.وقال شيخ الأزهر عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «كل عام والمسلمون حول العالم بكل الخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك،أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات».وتابع: «أدعو الله أن يوفقنا في استثمار هذا الشهر الكريم في العبادة والطاعة والبذل والعطاء والتقرب إلى المولى -جل وعلا- ، وأن يجعله شهر أمن وأمان وسلام على العالم أجمع».