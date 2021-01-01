نفى مصدر أمني صحة ما تضمنه فيلم تسجيلى تم إذاعته بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، من إدعاءات بشأن تعرض نزلاء السجون لسوء معاملة، وعدم مراعاة ضوابط ترحيل المسجونات، مؤكداً أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً ويأتى هذا ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مصدر أمني يكذب الإخوان: يعرضون فيديوهات مفبركة عن السجون المصرية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق