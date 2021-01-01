مصدر أمني يكذب الإخوان: يعرضون فيديوهات مفبركة عن السجون المصرية

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نفى مصدر أمني صحة ما تضمنه فيلم تسجيلى تم إذاعته بإحدى القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، من إدعاءات بشأن تعرض نزلاء السجون لسوء معاملة، وعدم مراعاة ضوابط ترحيل المسجونات، مؤكداً أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً ويأتى هذا ضمن المحاولات المستمرة للأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات.



