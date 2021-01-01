تتخطى الـ30 الخميس والجمعة.. الأرصاد تكشف طقس أول أسبوع في رمضان



الأرصاد تكشف طقس أول أسبوع في رمضان الأرصاد تكشف طقس أول أسبوع في رمضان

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرة تفصيلية بحالة الطقس والظواهر الجوية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.



وقالت الهيئة إنه سيكون هناك ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بداية من يوم الثلاثاء 13 أبريل ليسود طقس لطيف شمالًا نهارًا، بارد ليلًا ثم ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى لتقترب من 30 درجة، وتتجاوزها خلال يومي الخميس والجمعة 15 و16 أبريل ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلًا، كما ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على شمال وجنوب الصعيد نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان المعظم.



وتبقى الرياح خفيفة إلى معتدلة على كافة الأنحاء تنشط فقط على جنوب سيناء خلال الفترة. كما ينصح خلال الفترة بعدم تخفيف الملابس خاصة ليلًا وفي الصباح الباكر.