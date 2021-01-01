"لو محدش رباك أنا هربيك".. أديب يعلن مقاضاة محمد رمضان



أديب يعلن مقاضاة محمد رمضان أديب يعلن مقاضاة محمد رمضان

عقب الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو الذي نشره الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، ردا على انتقاد الإعلامي له بعد رد فعل الأخير على حكم ضده بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار أشرف أبواليسر، حيث ظهر وهو يلقي أموالا في حمام السباحة.



وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد: "الإنسان المتربي نعمة، ولو الانسان مش متربي ممكن يلاقي اللي يربيه، فيه ناس بتاخد الحياة في وشها وفاكرة إنها مسنودة، معنديش مشكلة إني أختلف مع حد بأدب، ومش هدخل في سجال قليل الأدب، ولكن لو محدش رباك أنا هربيك".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "فيه قانون في البلد، والقانون ده جاب حق ناس كتير، وطلبت من المحامي طارق جميل سعيد في إقامة دعوة قضائية ضد الإساءة التي قام بها الفنان محمد رمضان، ولو أخدت أي تعويض هتبرع به لمستشفى أطفال أبو الريش، ويا أنا يا إنت".