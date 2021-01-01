ذكرت قناة تلفزيونية محلية أن رجلا مسلحا كان قد أطلق أعيرة نارية عبر باب غرفة في فندق فاخر بولاية هاواي الأميركية تحصن داخلها عُثر عليه ميتا متأثرا بجروح ناجمة عن إطلاقه النار على نفسه بعد مواجهة دامت قرابة عشر ساعات مع الشرطة.
وقالت قناة (كيه.إتش.أو.إن2) الإخبارية نقلا عن الشرطة إن فندق كاهالا في هونولولو بهاواي مغلق منذ السادسة من مساء السبت (بالتوقيت المحلي) بينما أُبلغ النزلاء بالاحتماء في أماكنهم بعدما تحصن مسلح داخل غرفة بالفندق ثم أطلق عدة أعيرة نارية عبر الباب.
ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من متحدثة باسم إدارة الشرطة.
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التعليقات على مواجهة دامية مع مسلح في هاواي والشرطة تبحث عن الدوافع
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