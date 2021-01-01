3 ساعات ونصف جابه خلالها رجال الحماية المدنية بالجيزة حريقا هائلا اندلع في خط غاز بمدخل مساكن أبو الوفا بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الاحد، دون إصابات.
ورصدت بعض الصور ارتفاع ألسنة النيران وسط محاولات مضنية من قوات للحيلولة دون تفاقم الأوضاع.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز بمدخل مساكن أبو الوفا.
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التعليقات على بعد 3 ساعات.. السيطرة على حريق بخط غاز في أكتوبر
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