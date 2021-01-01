بعد 3 ساعات.. السيطرة على حريق بخط غاز في أكتوبر

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السيطرة على حريق بخط غاز في أكتوبر

3 ساعات ونصف جابه خلالها رجال الحماية المدنية بالجيزة حريقا هائلا اندلع في خط غاز بمدخل مساكن أبو الوفا بمدينة السادس من أكتوبر، مساء الاحد، دون إصابات.

ورصدت بعض الصور ارتفاع ألسنة النيران وسط محاولات مضنية من قوات للحيلولة دون تفاقم الأوضاع.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود تسرب غاز بمدخل مساكن أبو الوفا.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء وخزان مياه استراتيجي تحت إشراف اللواء هاني محمد نائب المدير. وانتقل مسؤولو شركة الغاز لغلق المحبس الرئيسي، وسط تواجد رجال الشرطة الذين فرضوا كردونا أمنيا للحفاظ على سلامة الجميع.

مصدر مسئول بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، قال إنه تم التواصل مع شركة "ناتجاس" المسئولة عن المنطقة، لمعرفة الأسباب وراء اندلاع الحريق، الذي أكد تعرض "المنظم" داخل كشك الغاز في المنطقة لإضرام نيران دون معرفة سببها إلى الآن، ما أدى لاندلاع الحريق.

المصدر: مصراوي

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