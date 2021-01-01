مصر تحذر إثيوبيا من أي تحرك غير مسئول

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مصر تحذر إثيوبيا

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن المفاوضات مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة مستمره منذ 10 سنوات، ولابد من الوصول لحل عادل لتحقيق مصالح الجميع ومن أجل استقرار المنطقة.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا بخصوص ملء سد النهضة حتى هذه اللحظة ليس أمرًا صعبًا، حيث إن كل طرف يعلم جيدًا كيف يحقق مصالحة المائية.

وتابع: "على إثيوبيا أن تتخذ قرار إرادي بالتفاوض والاتفاق الثلاثي في ملء السد، حتى تتجنب الضرر بدولتي المصب، ومصر ستتخذ إجراءات لحماية الأمن المائي والتعامل مع أي تحرك غير مسئول من إثيوبيا".

المصدر: elbalad

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