تريندات مكياج ربيع 2021.. عيون مشرقة وشفاه جريئة واستايل الثمانينيات



مكياج ربيع 2021 مكياج ربيع 2021

يعد المكياج أحد متع الجمال التي تحب الكثير من الفتيات استخدامها، فهي طريقة يمكنهن من خلالها التعبير عن شخصيتهن، لذا يحرصن على البحث عن اتجاهات موضة المكياج مع بداية كل موسم، باعتبارها مثلها كمثل الأزياء والإكسسوارات، تختلف باختلاف المواسم، وإليكِ نقلًا عن موقع "salonprivemag" تريندات مكياج ربيع وصيف 2021.



تريندات مكياج ربيع 2021: مكياج العيون المشرق

سيطر مكياج العيون اللامع على موضة 2021، فإذا كنت ترغبين في الحصول على عيون مشرقة، فاختاري مكياج عيون ذات ألوان غامقة وخطوط جريئة؛ ومن ثم تحديد العيون لتسليط الضوء عليها؛ لكن في البداية اعلمي ما إذا كانت رسمة عيون القطط تبدو مذهلة مع المكياج الذي تم اختياره.



مكياج.. لون الشفاه الجرئ

رغم أن المكياج الشفاف أحدث اتجاهات الميكب فى 2021، إلا أن لون الشفاه الجرئ لا يختفي من قائمة الموضة أبدًا، وهو منتشر بين الكثير من الفتيات، ويمكنك اختيار اللون الأحمر أو البني أو غيره من الألوان الجريئة المطابقة لمكياجك لتبدين بإطلالة عصرية، وتختار معظم العارضات أحمر شفاه غير لامع أو أرجواني، بينما تختار البقية شفاه ذات لون خفيف ومثالية، لإكمال مظهرهن بدون الكثير من المكياج.

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