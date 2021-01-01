

كيفية تعليم الأطفال الصيام كيفية تعليم الأطفال الصيام

ساعات قليلة و يحل شهر رمضان كريم ومع حلول هذه المناسبة تحتار الكثير من الأمهات في كيفية تعليم الأطفال الصيام في سن صغيرة، وما هي أبرز النصائح التي يجب مراعاتها حتى يستطيع الطفل الصيام خلال شهر رمضان.



يعتبر الوقت المناسب لبدء تعليم الطفل الصيام يكون حسب قدرته الجسدية وحالته الصحية أي من سن 8 سنوات لكي يتجنب بعض المضاعفات الكثيرة مثل الجفاف والإغماء.



كيفية تعليم الأطفال الصيام في سن صغير

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-يجب أن تتناقش مع أطفالك، وتعلميهم مدى أهمية الصيام، وتعريفهم لماذا نصوم بأسلوب سهل وشيق، وهذا سيحفزهم ويرغبهم أكثر في الصيام.- السماح للطفل أن يأخذ قيلولة في وسط النهار، حتى لا يشعر بالتعب خصوصا وإن كانت أول سنة صيام له.- عند إتمام طفلك صيام يوم كامل، خصص له مكافأة أو هدية.- مع إتمام صيام شهر رمضان كاملًا، قدم له هدية قيمّة ليحتفل بها أثناء العيد.من جانب آخر علق الدكتور محمد حامد، أستشاري الطب النفسي للأطفال و المراهقين، أن يفضل صيام الأطفال بعد ١٠ سنوات لان الصيام قبل ذلك من الممكن أن يؤثر على وزن و طول الطفل.وأضاف أستشاري الطب النفسي للأطفال و المراهقين، إذا كان الطفل مريض بمرض مزمن مثل انيميا أو السكر أو أى مرض اخر يحتاج علاج بالنهار، لا ينصح بصيام هؤلاء الأطفال مثل الشخص البالغ المريض مرض مزمن.أما الأكل المناسب والأشياء التي يجب على الأم مراعاتها لكي يصوم الطفل، هما ...تعجيل الفطور- الاهتمام بتغذية الطفل و إعداد طعام متنوع يحتوى على جميع العناصر فيتامينات وبروتينات و نشويات-تعليم الطفل ان يبدء بالتمر أو العصير الطازج-شرب الماء لتعويض الفاقد اثناء الصيام-تجنب المالح و المخللات-استبدال الحلويات الدهنية بالفواكه الطازجةوبالنسبة لوجبة السحور يفضل أن الطعام يحتوى على بروتينات مثل البيض أو اللبن و البقوليات مثل الفول، و الامتناع عن المقليات و المخللات وشرب ماء كثير .وأشار محمد حامد، أستشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين، يجب أن يتوقف الطفل عن الصيام اذا شعر بالإرهاق و التعب يجب التوقف عن الصيام لحين تحسنه مرة أخرى أو أصيب باى مرض مثل الاسهال أو النزلة الشعبية .