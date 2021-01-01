الديك الرومى المحشى فواكه ومكسرات
يعد الديك الرومى ضيفا أساسيا على مائدة الأسرة فى عزومات رمضان حيث أن مذاقه رائع ويكفى عدد كبير من الأفراد ويمنحهم احساس كبير بالشبع.
نقدم لكم طريقة عمل الديك الرومى المحشى فواكه ومكسرات بخطوات الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير الديك الرومى بالفواكه والمكسرات
ديك رومي (من ٨ : ١٠ كجم)
صوص الدهان
2 كوب زبدة سايحة
2 كوب خل عنب أبيض
2 ملعقة كبيرة مستردة بودرة
ملعقة ثوم بودرة
ملح فلفل
صوص التسوية
كوب جزر
كوب بصل
كوب عيدان كرفس
ثوم فصوص
3 ورق لورا
ربع كوب مرمرية
ملعقة صغيرة حبهان بودرة
مرقة
ملح
فلفل أبيض
ملعقة صغيرة قرفة
ملعقة صغيرة قرنفل
ملعقة صغيرة جوزة الطيب
3 عود روز مارى
ملعقة صغيرة شمر
ملعقة صغيرة جنزبيل بودرة
الحشوة
100 جرام برقوق أحمر 100 جرام مشمش
100 جرام نكتارين أو خوخ أصفر
100 جرام فراولة
100 جرام عنب أسود
100 جرام تفاح أصفر
100 جرام بندق محمص 100 جرام لوز محمص
100 جرام عين جمل محمص
100 جرام كاشيو (غير ملح)
علبة معجون أبو فروة
مكسبات طعم
نصف كوب خل عنب احمر
2 ملعقة كبيرة سكر بني
نصف كوب دبس رمان
التماسك
نصف كوب شوفان
2 كوب كريمة
طريقة عمل الديك الرومى بحشوة الفواكه والمكسرات
* اغسلى الديك بالماء البارد ويجفف جيداً ويترك لمدة ساعتين في درجة حرارة الغرفة وثم يتم سلق الكبد والقوانص والقلب في لتر ماء حتى النضج مع بصل وملح وفلفل ثم يتم تسخين الفرن لدرجة حرارة ٢٣٠مْ
* تخلطى مكونات الدهان في بولة كبيرة وضعى مكونات الصوص
* يمكن ان تقطعى الفواكه وترفع على نار متوسطة لمدة ١٠ دقائق مع الكريمة وتقلب وترفع ويضاف الشوفان والزبدة ويقلب جيداً ويترك ثم ضعى الفواكه داخل الديك ثم ابو فروة و الشوفان
* ضيفى المكسرات والتوابل ومكسبات الطعم إلى الفواكه وتخلط جيداً ويحشى الديك بها بدون ضغط
* تغلقى فتحة الديك بضم الوراك وربطها بالدوبار و ضعى صينية الخضروات في الفرن أسفل رف الديك
* خفض الحرارة إلى ١٨٠مْ و افركى الديك بمكونات الدهان أو يدهن بالفرشاة
* ضعى الديك على الرف في صينية الروستو ويكون الوراك للداخل لمدة ساعتين ونصف ويدهن بصوص الدهان كل نصف ساعة بواسطة الفرشاة
* يسوى الديك على حسب الوزن نصف ساعة لكل كيلو أو حتى يبلغ درجة حرارة ٨٢ مْ في أغلظ منطقة من الورك ويقدم الديك الرومى في طبق كبير.
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