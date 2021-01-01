

الديك الرومى المحشى فواكه ومكسرات الديك الرومى المحشى فواكه ومكسرات

يعد الديك الرومى ضيفا أساسيا على مائدة الأسرة فى عزومات رمضان حيث أن مذاقه رائع ويكفى عدد كبير من الأفراد ويمنحهم احساس كبير بالشبع.







نقدم لكم طريقة عمل الديك الرومى المحشى فواكه ومكسرات بخطوات الشيف عماد الخشت مقدم برنامج طبخة ونص على قناة سي بي سي سفرة.



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مقادير الديك الرومى بالفواكه والمكسراتديك رومي (من ٨ : ١٠ كجم)صوص الدهان2 كوب زبدة سايحة2 كوب خل عنب أبيض2 ملعقة كبيرة مستردة بودرةملعقة ثوم بودرةملح فلفلصوص التسويةكوب جزركوب بصلكوب عيدان كرفسثوم فصوص3 ورق لوراربع كوب مرمريةملعقة صغيرة حبهان بودرةمرقةملحفلفل أبيضملعقة صغيرة قرفةملعقة صغيرة قرنفلملعقة صغيرة جوزة الطيب3 عود روز مارىملعقة صغيرة شمرملعقة صغيرة جنزبيل بودرةالحشوة100 جرام برقوق أحمر 100 جرام مشمش100 جرام نكتارين أو خوخ أصفر100 جرام فراولة100 جرام عنب أسود100 جرام تفاح أصفر100 جرام بندق محمص 100 جرام لوز محمص100 جرام عين جمل محمص100 جرام كاشيو (غير ملح)علبة معجون أبو فروةمكسبات طعمنصف كوب خل عنب احمر2 ملعقة كبيرة سكر بنينصف كوب دبس رمانالتماسكنصف كوب شوفان2 كوب كريمةطريقة عمل الديك الرومى بحشوة الفواكه والمكسرات* اغسلى الديك بالماء البارد ويجفف جيداً ويترك لمدة ساعتين في درجة حرارة الغرفة وثم يتم سلق الكبد والقوانص والقلب في لتر ماء حتى النضج مع بصل وملح وفلفل ثم يتم تسخين الفرن لدرجة حرارة ٢٣٠مْ* تخلطى مكونات الدهان في بولة كبيرة وضعى مكونات الصوص* يمكن ان تقطعى الفواكه وترفع على نار متوسطة لمدة ١٠ دقائق مع الكريمة وتقلب وترفع ويضاف الشوفان والزبدة ويقلب جيداً ويترك ثم ضعى الفواكه داخل الديك ثم ابو فروة و الشوفان* ضيفى المكسرات والتوابل ومكسبات الطعم إلى الفواكه وتخلط جيداً ويحشى الديك بها بدون ضغط* تغلقى فتحة الديك بضم الوراك وربطها بالدوبار و ضعى صينية الخضروات في الفرن أسفل رف الديك* خفض الحرارة إلى ١٨٠مْ و افركى الديك بمكونات الدهان أو يدهن بالفرشاة* ضعى الديك على الرف في صينية الروستو ويكون الوراك للداخل لمدة ساعتين ونصف ويدهن بصوص الدهان كل نصف ساعة بواسطة الفرشاة* يسوى الديك على حسب الوزن نصف ساعة لكل كيلو أو حتى يبلغ درجة حرارة ٨٢ مْ في أغلظ منطقة من الورك ويقدم الديك الرومى في طبق كبير.