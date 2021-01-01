طريقة عمل أرز معمر بالحمام .. بأسهل الخطوات



أرز معمر بالحمام أرز معمر بالحمام

طريقة عمل أرز معمر بالحمام من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص، لذا قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل أرز معمر بالحمام في البيت بأسهل الخطوات.







مقادير أرز معمر بالحمام

قد يعجبك أيضا...

حمامةبصل أبيض مفرومملح وفلفلقرفةجوزة الطيبحبهان بودرةسمنةأرزلبنكريمةقشطةطريقة تحضير أرز معمر بالحمام-يوضع الحمام المطهى في الطاجن-يوضع الأرز على الحمام- تضاف الكريمة والقشطة على الوجه- يوضع الطاجن في الفرن حتى يحمر الوجهالأرز:- تسخن السمنة على النار ثم يضاف الأرز مع الملح والسكر- يضاف الماء المغلي مع الحليب حتى يغطي الوجه- يترك على نار عالية حتى تتشرب جميع السوائلالحمام:- تسخن السمنة على النار ثم يضاف الحمام المقطع- يضاف الثوم والبهارات والمرقة- يضاف البصل، القرفة، الملح، الفلفل- تخلط جميع المكونات على النار حتى تمام الطهي