طريقة عمل أرز معمر بالحمام .. بأسهل الخطوات

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أرز معمر بالحمام

طريقة عمل أرز معمر بالحمام من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها العديد من الأشخاص، لذا قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل أرز معمر بالحمام في البيت بأسهل الخطوات.



مقادير أرز معمر بالحمام

حمامة

بصل أبيض مفروم

ملح وفلفل

قرفة
جوزة الطيب

حبهان بودرة

سمنة

أرز

لبن

كريمة

قشطة



طريقة تحضير أرز معمر بالحمام

-يوضع الحمام المطهى في الطاجن

-يوضع الأرز على الحمام

- تضاف الكريمة والقشطة على الوجه

- يوضع الطاجن في الفرن حتى يحمر الوجه



الأرز:

- تسخن السمنة على النار ثم يضاف الأرز مع الملح والسكر

- يضاف الماء المغلي مع الحليب حتى يغطي الوجه

- يترك على نار عالية حتى تتشرب جميع السوائل



الحمام:

- تسخن السمنة على النار ثم يضاف الحمام المقطع

- يضاف الثوم والبهارات والمرقة

- يضاف البصل، القرفة، الملح، الفلفل

- تخلط جميع المكونات على النار حتى تمام الطهي

المصدر: elbalad

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